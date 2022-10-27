В Индонезии огромный питон проглотил женщину

Женщина в воскресенье утром ушла на работу на плантацию в провинции Джамби на острове Суматра. Когда вечером она не вернулась домой, муж сообщил об ее пропаже.

Разыскивая пропавшую женщину вечером того же дня, муж нашел ее сандалии, платок, куртку и рабочие инструменты, и позвал на помощь других.

На следующее утро неподалеку был замечен питон.

"Когда команда охраны и жители начали поиски вокруг плантации, мы нашли семиметрового питона. Именно эта змея подозревается в том, что она лишила жертву жизни. Мы нашли тело жертвы в желудке у змеи", - рассказал начальник местной полиции.

Обычно питоны едят более маленьких животных, проглатывая их целиком. Случаи, когда питоны проглатывают людей, фиксируются редко.

Чаще всего люди страдают от укусов змей. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется примерно 5,4 миллиона случаев укуса змей, из которых 1,8 - 2,7 миллиона вызывают отравление. Дети и сельские рабочие в беднейших сельских общинах находятся под угрозой больше всего.