Розовый цвет когда-то был "для мальчиков". Почему и как это "правило" поменялось?

2. Розовый треугольник. В нацистской Германии гомосексуальные мужчины подвергались преследованиям, их заставляли носить на одежде нашивку - розовый треугольник. В сознании общества цвет стал ассоциироваться с дискриминируемой и презираемой группой, а также стал обозначать, согласно мнению нацистов, "ненастоящих" мужчин.

3. Первая леди США Мейми Эйзенхауэр, любившая этот цвет. Она популизировала цвет и вернула ему прежний престиж.

4. Маркетинг. Раньше вещи можно было передать младшему от старшего независимо от его пола. Теперь же - если рождался ребенок другого пола, родители обновляли гардероб. Кроме того, в 50-е годы в розовых нарядах снимались голливудские кинодивы, о цвете как о женском говорили в кино.

В 70-е и 80-е годы розовый цвет уже прочно ассоциировался с цветом для девочек. Правда, феминистки называли розовый - цветом-стереотипом и настаивали на более нейтральных цветах в одежде. В нулевых, благодаря поп-культуре, цвет стоял бок о бок со стереотипом "глупой блондинке". Именно поэтому любовь к розовому для серьезной женщины была чем-то постыдным.

Но сегодня женственность и фемининность, с которыми связан розовый цвет, больше не считают поводом для стыда. В наши дни участницы фемдвижения используют розовый как символ расширения прав и возможностей женщин, активистки нередко выходят с розовыми плакатами на пикеты, а розовая лента по всему миру является символом борьбы с раком молочной железы.

Цвет больше не ассоциируется с сексуальной ориентацией мужчин. Сейчас дизайнеры используют все тона розового в одежде - как для мужчин, так и для женщин.