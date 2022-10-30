Еще несколько веков назад цвет не делили по половому признаку. Что же изменилось?
Розовый цвет когда-то был "для мальчиков". Почему и как это "правило" поменялось?
Ниже - краткий пересказ статьи издания "Горящая изба".
В Европе розовый стал популярен в XVIII веке - во времена рококо. Только знатные люди могли позволить себе розовые вещи - как мужчины, так и женщины. Уже в конце ХIX века во Франции и Великобритании появились дешевые красители для тканей и цвет потерял свою значимость. Вещи в подобных тонах стали считать безвкусными и даже вульгарными.
В свою очередь, в середине XVII была мода на пастельные цвета для малышей. Эти тона были символом юности и невинности и тогда, потихоньку, цвета начали делить по полу. Розовый - был цветом "маленьких мужчин", поскольку ассоциировался с приглушенным красным, который тогда символизировал силу, отвагу, ярость и часто присутствовал в военных мундирах. Голубой же, согласно религиозному контексту, подходил девочкам: Дева Мария часто изображается в голубых одеяниях.
Такое разделение - не так категорично, - но сохранялось до Второй мировой войны.
Итак, несколько основных версий, почему и как постепенно "розовый отдали девочкам":
1. Массовое шитье мужской униформы из синих тканей в Европе и США после Второй мировой.
2. Розовый треугольник. В нацистской Германии гомосексуальные мужчины подвергались преследованиям, их заставляли носить на одежде нашивку - розовый треугольник. В сознании общества цвет стал ассоциироваться с дискриминируемой и презираемой группой, а также стал обозначать, согласно мнению нацистов, "ненастоящих" мужчин.
3. Первая леди США Мейми Эйзенхауэр, любившая этот цвет. Она популизировала цвет и вернула ему прежний престиж.
4. Маркетинг. Раньше вещи можно было передать младшему от старшего независимо от его пола. Теперь же - если рождался ребенок другого пола, родители обновляли гардероб. Кроме того, в 50-е годы в розовых нарядах снимались голливудские кинодивы, о цвете как о женском говорили в кино.
В 70-е и 80-е годы розовый цвет уже прочно ассоциировался с цветом для девочек. Правда, феминистки называли розовый - цветом-стереотипом и настаивали на более нейтральных цветах в одежде. В нулевых, благодаря поп-культуре, цвет стоял бок о бок со стереотипом "глупой блондинке". Именно поэтому любовь к розовому для серьезной женщины была чем-то постыдным.
Но сегодня женственность и фемининность, с которыми связан розовый цвет, больше не считают поводом для стыда. В наши дни участницы фемдвижения используют розовый как символ расширения прав и возможностей женщин, активистки нередко выходят с розовыми плакатами на пикеты, а розовая лента по всему миру является символом борьбы с раком молочной железы.
Цвет больше не ассоциируется с сексуальной ориентацией мужчин. Сейчас дизайнеры используют все тона розового в одежде - как для мужчин, так и для женщин.
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