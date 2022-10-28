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Почему за дом престарелых платят только те дети, которых могут найти социальные службы

rus.tvnet.lv
Почему за дом престарелых платят только те дети, которых могут найти социальные службы
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Пожилой человек. Иллюстративное фото
Пожилой человек. Иллюстративное фото Фото: Evija Tifanova/LETA

Модрис хотел узнать, почему он вынужден платить за дом престарелых своей матери вместо сестры, с которой нельзя связаться. Об этом он спросил в программе 4. studija Латвийского телевидения. В муниципалитете поясняют, что они не следственный орган, а в Минблагосостоянии признают, что ситуация не уникальна.

У госпожи Скайдрите трое детей, но все они живут и работают за границей. После пребывания в больнице стало ясно, что вернуться домой и жить, одной она больше не сможет. Поэтому социальная служба Алуксненского края поместила женщину в дом престарелых.

Пенсия госпожи Скайдрите составляет около 400 евро. Проживание в пансионе стоит около 700 евро в месяц. Согласно обязательным правилам Алукснесского края разницу должны покрыть ее дети.

"В постановлении написано, что по данным регистра у моей матери трое кормильцев, поэтому сумма свыше 300 евро делится на троих - по 114 евро в месяц каждому", - пояснил ситуацию сын Скайдриты Модрис.

После того, как Модрис подписал составленный договор, через две недели он получил еще один договор из отдела социальных дел Алуксненского края.

"Поскольку одна из кормильцев - моя сестра - не связывается с Алуксненской социальной службой, не отвечает на телефонные звонки, ее нельзя найти ни в одной базе данных, то с ней и невозможно заключить договор. Поэтому эта разница делится на две части", - сказал Модрис.

Кроме того, при общении с отделом социальных дел у Модриса сложилось впечатление, что поиск сестры был очень небрежным, поэтому было принято решение пойти по легкому пути.

В Министерстве благосостояния объясняют, что такая сложная и деликатная ситуация не уникальна.

Гражданский кодекс Латвии, в котором говорится, что о родителях должны заботиться их кормильцы, то есть дети, а в случае споров все решает суд, был принят в 1937 году и действует до сих пор.

Видео: Подробнее смотрите в сюжете программы 4. studija на латышском языке

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