Почему за дом престарелых платят только те дети, которых могут найти социальные службы

У госпожи Скайдрите трое детей, но все они живут и работают за границей. После пребывания в больнице стало ясно, что вернуться домой и жить, одной она больше не сможет. Поэтому социальная служба Алуксненского края поместила женщину в дом престарелых.

Пенсия госпожи Скайдрите составляет около 400 евро. Проживание в пансионе стоит около 700 евро в месяц. Согласно обязательным правилам Алукснесского края разницу должны покрыть ее дети.

"В постановлении написано, что по данным регистра у моей матери трое кормильцев, поэтому сумма свыше 300 евро делится на троих - по 114 евро в месяц каждому", - пояснил ситуацию сын Скайдриты Модрис.

После того, как Модрис подписал составленный договор, через две недели он получил еще один договор из отдела социальных дел Алуксненского края.

"Поскольку одна из кормильцев - моя сестра - не связывается с Алуксненской социальной службой, не отвечает на телефонные звонки, ее нельзя найти ни в одной базе данных, то с ней и невозможно заключить договор. Поэтому эта разница делится на две части", - сказал Модрис.

Кроме того, при общении с отделом социальных дел у Модриса сложилось впечатление, что поиск сестры был очень небрежным, поэтому было принято решение пойти по легкому пути.

В Министерстве благосостояния объясняют, что такая сложная и деликатная ситуация не уникальна.

Гражданский кодекс Латвии, в котором говорится, что о родителях должны заботиться их кормильцы, то есть дети, а в случае споров все решает суд, был принят в 1937 году и действует до сих пор.