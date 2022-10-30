К Земле приближается потенциально опасный астероид. Ближе всего он будет на Хэллоуин

Астероид 2022 RM4 имеет диаметр от 330 до 740 метров. Для сравнения, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, имеет высоту 828 метров. Астероид пролетит мимо Земли со скоростью около 84 500 километров в час. Это примерно в 68 раз быстрее скорости звука.

Ближе всего к Земле астероид приблизится 1 ноября - расстояние от Земли до космического объекта составит 2,3 миллиона километров. По данным национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), это в шесть раз больше, чем среднее расстояние между Землей и Луной.

NASA считает любой космический объект, приближающийся к нам ближе, чем на 193 миллиона километров, "околоземным объектом", а любой крупный объект, который приближается к нам ближе, чем на 7,5 миллиона километров, становится "потенциально опасным". За всеми такими астероидами внимательно следят на предмет первых признаков того, что они могут изменить свою орбиту и угрожать Земле.

NASA оценило траектории всех околоземных объектов вплоть до конца этого века. Хорошая новость заключается в том, что апокалиптический астероид вряд ли упадет на нашу планету в ближайшие 100 лет.