Видео ⟩ Жительница Даугавпилса в винограде из магазина нашла экзотическую ящерицу

Зеленая ящерица (Lacerta viridis), которая пряталась в грозди винограда, встречается в Центральной и Южной Европе. Его могли привезти вместе с ягодами, например, из Испании или Италии, говорит директор Латгальского зоосада Михаил Пупиньш.

Конкретная ящерица - детеныш длиной около семи сантиметров, на данный момент она помещена в карантин.

"Это новый, интродуцированный (чужеродный) вид в фауне Латвии. Такая беспрепятственная миграция животных нехороша. Любой вид может повлиять на природу Латвии.

Животное как автобус, который может привезти в Латвию новых паразитов, вирусов, бактерий, которые могут здесь развиваться. Наш вид к этому не готов", - сказал Пупиньш.

При обнаружении неизвестного существа важно немедленно сообщить об этом в Департамент охраны природы и в один из зоопарков. Также существует вероятность того, что животное является представителем охраняемого вида и его нельзя содержать дома без регистрации в Департаменте охраны природы.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)