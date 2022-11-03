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"Хочется, чтобы огонек горел все время": стеклодув Александр, который спасает ремесло в Ливаны

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"Хочется, чтобы огонек горел все время": стеклодув Александр, который спасает ремесло в Ливаны
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Александр Логвин в детстве мечтал быть моряком, а стал... стеклодувом. Это ремесло сегодня в Латвии практически исчезло. Александр Логвин, можно сказать, "последний из могикан".

Фото: скриншот

Он живет и работает в городке Ливаны. Ливаны знамениты тем, что здесь более ста лет производили стекло. Но в начале XXI века стекольный завод разорился и был закрыт. Бывшие заводчане и энтузиасты пытаются сохранить то немногое, что осталось от былого ливанского промысла. Александр продолжает "выдувать" из живого стекла новые произведения искусства.

Передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время" поговорила с мастером.

Александр Логвин
Александр Логвин Фото: скриншот

"Предыстория такова, что, когда я учился уже в средней школе - 9-10-й классы, здесь в Ливаны я оканчивал среднюю школу, - в свое время, в те времена, далекие уже, была такая программа, что в 9-10-м классах в пятницу - именно пятница это была - нам не нужно было идти в школу, а мы шли на завод…

Александр со своим помощником Иваром
Александр со своим помощником Иваром Фото: скриншот

Идея была такова - дать ученикам средней школы какие-то начальные предпосылки для возможной теоретической профессии. Первые полгода нам преподавали теорию стекла - какие печи, из чего стекло делается, а через полгода была практика. (...) Это было, по-моему, в 80-м году еще, а чисто свою профессиональную деятельность уже по работе со стеклом я начал после службы в армии в 1984 году", - вспоминает Александр. 

Александр Логвин
Александр Логвин Фото: скриншот

Мастер отмечает, что "работает с живым стеклом": "Почему оно живое… Когда его набираешь горячее - оно живет своей жизнью. Пытается, я не знаю, согласно законам гравитации, наверное, идти куда-то в сторону - мне надо помочь этому горячему стеклу занять свое место согласно эскизу, рисунку…

Самое главное для живого стекла - не перейти точку невозврата… То есть когда стекло становится очень холодным и не поддается абсолютно никакому воздействию… Поэтому его приходится подогревать…" - делится опытом мастер. 

За последние полтора года Логвину поступило несколько предложений поехать работать по своей специальности в страны Европы. "Не сказать, что я очень категорично, но, в принципе, весьма так твердо я отказывался ехать", - рассказывает мастер. 

Александр Логвин
Александр Логвин Фото: скриншот

Причина отказа проста: "Мне хотелось бы, чтобы этот, скажем так, небольшой огонек горячего стекла горел все время. Я хотел бы, чтобы здесь после меня тоже что-то крутилось, вертелось и было горячее стекло. Наверное, эта основная причина все-таки".

Александр надеется, что стеклодувы в Латвии не переведутся. По крайней мере в Ливаны, где он терпеливо готовит себе смену.

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