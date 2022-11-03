"Хочется, чтобы огонек горел все время": стеклодув Александр, который спасает ремесло в Ливаны

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Он живет и работает в городке Ливаны. Ливаны знамениты тем, что здесь более ста лет производили стекло. Но в начале XXI века стекольный завод разорился и был закрыт. Бывшие заводчане и энтузиасты пытаются сохранить то немногое, что осталось от былого ливанского промысла. Александр продолжает "выдувать" из живого стекла новые произведения искусства.

Передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время" поговорила с мастером.

Александр Логвин Фото: скриншот

"Предыстория такова, что, когда я учился уже в средней школе - 9-10-й классы, здесь в Ливаны я оканчивал среднюю школу, - в свое время, в те времена, далекие уже, была такая программа, что в 9-10-м классах в пятницу - именно пятница это была - нам не нужно было идти в школу, а мы шли на завод…

Александр со своим помощником Иваром Фото: скриншот