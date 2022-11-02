Смертельной давки в Сеуле можно было избежать. Что делать, если вы оказались в толпе?

Что делать, если вы оказались в такой толпе

К счастью, в большинстве случаев массовые мероприятия не опасны. Тем не менее стоит помнить о нескольких вещах, если давка становится опасной. Главное - осознанность, то есть: если вы чувствуете, что ситуация в толпе начинает становиться угрожающей, то, скорее всего, так и есть. Постарайтесь быстро добраться до менее людного места. Так вы защитите себя и других.

"Даже если это начнет делать лишь небольшой процент людей, плотность уменьшится, и проблема будет решена. Однако если вы чувствуете, что надвигается волна толчка, не пытайтесь сопротивляться ей. Поддайтесь ей и сохраните равновесие", - продолжил Муссад.

Делайте все, чтобы устоять на ногах. Если один человек упадет, другие споткнутся. Упавшие, скорее всего, будут растоптаны.

Руки лучше всего держать на груди, как боксер. Так будет легче дышать. Давление толпы также может привести к тому, что человек потеряет сознание и упадет.

Галерея: Трагедия в Южной Корее

Ключ - это информация

Это не первый раз, когда столкновение толпы закончилось трагически. Например, в 2010 году во время музыкального мероприятия Love Parade в Германии в давке погибли 19 человек, а пострадали - 340. В свою очередь, в прошлом году восемь человек были растоптаны на концерте Трэвиса Скотта.

Таким образом, во время мероприятий важна организация и правильное планирование, чтобы избежать того, что в одном месте может собраться слишком много людей. Правда, трагедия в Сеуле - особый случай, так как там было спонтанное скопление людей на улицах города. Никто к этому не мог подготовиться.

Как сообщает издание Reuters, власти города рассчитывали, что в столице может собраться около 100 тысяч человек, но не посчитали, что необходимы более значительные планировочные работы, чем в прошлом году.

По мере того, как города становятся более населенными, важно понимать, что вероятность таких происшествий увеличивается. С другой стороны, власти должны думать о том, как лучше информировать людей о том, насколько опасными могут быть скопления людей.