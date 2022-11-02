Так называемые "волны толпы" - смертельный феномен, из-за которого во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) погибло более 150 человек. Правда, физика, которая скрывается за феноменом - очень проста.
Смертельной давки в Сеуле можно было избежать. Что делать, если вы оказались в толпе?
Меди Муссад, ученый из Института Макса Планка в Берлине, объяснил Business Insider, почему эта трагедия оказалась настолько смертельной.
"Большинство людей не осознают опасности", - сказал Муссад, добавив, что по мере того, как города становятся более густонаселенными, люди должны больше осознавать потенциальные опасности.
Толпы образуются как волны
Волны людей образует простой принцип. Если группа людей достигает определенной плотности - более шести-семи человек на квадратный метр, - то толпа начинает вести себя как вода. В этот момент люди теряют способность контролировать свои движения. Если одного вытолкнуть вперед, он будет толкать следующего, который, в свою очередь, толкнет того, кто находится перед ним, и так далее.
"Это движение передается дальше. Это немного похоже на волны на воде: по мере того, как движение расширяется, оно становится больше", - объяснил Муссад.
Давление волн может быть настолько велико, что люди буквально зажаты предметами на своем пути.
"Эти волны очень опасны, потому что люди могут быть раздавлены о стенку или друг о друга. Как только две волны встречаются, люди оказываются под давлением с обеих сторон", - добавил Муссад.
Что делать, если вы оказались в такой толпе
К счастью, в большинстве случаев массовые мероприятия не опасны. Тем не менее стоит помнить о нескольких вещах, если давка становится опасной. Главное - осознанность, то есть: если вы чувствуете, что ситуация в толпе начинает становиться угрожающей, то, скорее всего, так и есть. Постарайтесь быстро добраться до менее людного места. Так вы защитите себя и других.
"Даже если это начнет делать лишь небольшой процент людей, плотность уменьшится, и проблема будет решена. Однако если вы чувствуете, что надвигается волна толчка, не пытайтесь сопротивляться ей. Поддайтесь ей и сохраните равновесие", - продолжил Муссад.
Делайте все, чтобы устоять на ногах. Если один человек упадет, другие споткнутся. Упавшие, скорее всего, будут растоптаны.
Руки лучше всего держать на груди, как боксер. Так будет легче дышать. Давление толпы также может привести к тому, что человек потеряет сознание и упадет.
Галерея: Трагедия в Южной Корее
Ключ - это информация
Это не первый раз, когда столкновение толпы закончилось трагически. Например, в 2010 году во время музыкального мероприятия Love Parade в Германии в давке погибли 19 человек, а пострадали - 340. В свою очередь, в прошлом году восемь человек были растоптаны на концерте Трэвиса Скотта.
Таким образом, во время мероприятий важна организация и правильное планирование, чтобы избежать того, что в одном месте может собраться слишком много людей. Правда, трагедия в Сеуле - особый случай, так как там было спонтанное скопление людей на улицах города. Никто к этому не мог подготовиться.
Как сообщает издание Reuters, власти города рассчитывали, что в столице может собраться около 100 тысяч человек, но не посчитали, что необходимы более значительные планировочные работы, чем в прошлом году.
По мере того, как города становятся более населенными, важно понимать, что вероятность таких происшествий увеличивается. С другой стороны, власти должны думать о том, как лучше информировать людей о том, насколько опасными могут быть скопления людей.
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