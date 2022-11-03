Левитс рассказал, над чем нужно работать банкам

Президент подчеркнул, что роль банков заключается в создании новых каналов финансирования зеленой энергетики.

Изменение климата и уход от ископаемой энергетики - самый крупный вызов современности, кроме того, российская агрессия на Украине вызвала энергетический кризис и рост инфляции по всей Европе, подчеркнул Левитс.

В то же время, по мнению Левитса, российская агрессия ускорит переход на более чистые источники энергии, который в настоящее время происходит недостаточно быстро.

Поэтому, по его словам, сейчас самое время избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов.

Как сообщила агентству LЕТА специалист по коммуникациям медиацентра канцелярии президента Элина Кресе, Левитс также заявил на конференции, что роль центральных банков меняется в XXI веке, но их независимость является частью "общепринятой мудрости современной экономики", и так должно быть и впредь.

Президент отметил, что задача латвийских и европейских партнеров - сосредоточиться на общих целях во все более сложных условиях современной экономики.