Банки должны принимать активное участие в создании зеленой экономики будущего, заявил в четверг, 3 ноября, на конференции Банка Латвии "Устойчивость и деньги: создание экономики будущего" президент Эгил Левитс.
Левитс рассказал, над чем нужно работать банкам
Президент подчеркнул, что роль банков заключается в создании новых каналов финансирования зеленой энергетики.
Изменение климата и уход от ископаемой энергетики - самый крупный вызов современности, кроме того, российская агрессия на Украине вызвала энергетический кризис и рост инфляции по всей Европе, подчеркнул Левитс.
В то же время, по мнению Левитса, российская агрессия ускорит переход на более чистые источники энергии, который в настоящее время происходит недостаточно быстро.
Поэтому, по его словам, сейчас самое время избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов.
Как сообщила агентству LЕТА специалист по коммуникациям медиацентра канцелярии президента Элина Кресе, Левитс также заявил на конференции, что роль центральных банков меняется в XXI веке, но их независимость является частью "общепринятой мудрости современной экономики", и так должно быть и впредь.
Президент отметил, что задача латвийских и европейских партнеров - сосредоточиться на общих целях во все более сложных условиях современной экономики.
"Нас объединяет не только единая валюта. У нас есть общие ценности, законы и интересы, которые всегда нужно защищать. Сила Европейского союза заключается в тесном сотрудничестве друг с другом и сотрудничестве с трансатлантическими партнерами-единомышленниками", - заявил глава государства. .
Обращаясь к лидерам европейского финансового сектора, Левитс заявил, что Латвия знает, что значит преобразовать экономику, а Банк Латвии находится в центре финансовой системы с момента восстановления независимости в 1991 году.
"Банк Латвии - это центр нашей финансовой системы, это стабилизирующая и движущая сила нашего государства. Поэтому естественно, что сегодня наш центральный банк является одним из основных институтов, который способствует изменениям и помогает решать будущие вызовы", - подчеркнул президент.
Левитс особо отметил действия центрального банка по всестороннему включению целей устойчивого развития в денежно-кредитную политику, а также призвал представителей коммерческих банков более активно участвовать в формировании будущего латвийской национальной экономики. Он также указал, что Латвии необходимо развивать рынок капитала, чтобы страна имела доступ к новым каналам финансирования и инвестициям в сфере "зеленой трансформации".
В своем выступлении президент также коснулся инициативы Европейского центрального банка по введению цифрового евро в целях защиты платежной автономии и денежного суверенитета.
"Чтобы граждане могли и впредь доверять нашей валюте, мы должны сделать так, чтобы конфиденциальность была приоритетом в этом процессе. Параллельно с развитием технологий мы должны активно определять новые правовые принципы, чтобы избежать рисков и вреда, связанных с ограничением гражданских прав и свобод", - отметил Левитс.
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