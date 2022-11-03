Индонезия сделала заманчивое предложение для иностранцев, желающих жить в теплой стране. Однако есть важный нюанс - прежде чем начать мечтать о развлечениях на пляжах Бали, желающим следует убедиться, что на их банковском счету есть сумма не менее 129 000 долларов США, пишет The Washington Post.
Теперь любой может переехать на Бали. Но есть важное условие
Целевой аудиторией "виз второго дома" являются иностранцы и бывшие граждане Индонезии, которые хотят остаться там надолго и внести весомый вклад в экономику страны. Владельцы визы могут оставаться в стране в течение пяти или 10 лет и участвовать в различных мероприятиях, таких как инвестиции, сообщается на веб-сайте Главного иммиграционного управления Индонезии.
Кандидаты также должны иметь паспорт со сроком действия не менее 36 месяцев и приложить резюме к заявке.
Предложение вступает в силу 24 декабря.
Местные СМИ сообщают, что "визы второго дома", как ожидается, привлекут состоятельных туристов старшего возраста, людей с капиталом или международным бизнесом, но также могут быть вариантом для цифровых кочевников с большими сбережениями.
Галерея: Гостеприимный Бали
В сентябре индонезийские чиновники объявили об отдельном плане, который позволит цифровым кочевникам работать в стране до шести месяцев, пишет информационное агентство Reuters.
Популярное островное направление Бали, экономика которого в значительной степени зависит от туризма, вновь открылось для посетителей в феврале после снятия ограничений, введенных из-за Covid-19. Согласно отчету правительства, в период с января по август в Индонезию прибыло более 1,7 миллиона туристов.
Более десятка других стран выступили с аналогичными инициативами по привлечению новых удаленных работников, включая Португалию, бразильский город Рио-де-Жанейро и Коста-Рику.
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