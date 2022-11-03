Теперь любой может переехать на Бали. Но есть важное условие

Целевой аудиторией "виз второго дома" являются иностранцы и бывшие граждане Индонезии, которые хотят остаться там надолго и внести весомый вклад в экономику страны. Владельцы визы могут оставаться в стране в течение пяти или 10 лет и участвовать в различных мероприятиях, таких как инвестиции, сообщается на веб-сайте Главного иммиграционного управления Индонезии.

Кандидаты также должны иметь паспорт со сроком действия не менее 36 месяцев и приложить резюме к заявке.

Предложение вступает в силу 24 декабря.

Местные СМИ сообщают, что "визы второго дома", как ожидается, привлекут состоятельных туристов старшего возраста, людей с капиталом или международным бизнесом, но также могут быть вариантом для цифровых кочевников с большими сбережениями.

Галерея: Гостеприимный Бали

В сентябре индонезийские чиновники объявили об отдельном плане, который позволит цифровым кочевникам работать в стране до шести месяцев, пишет информационное агентство Reuters.

Популярное островное направление Бали, экономика которого в значительной степени зависит от туризма, вновь открылось для посетителей в феврале после снятия ограничений, введенных из-за Covid-19. Согласно отчету правительства, в период с января по август в Индонезию прибыло более 1,7 миллиона туристов.

Более десятка других стран выступили с аналогичными инициативами по привлечению новых удаленных работников, включая Португалию, бразильский город Рио-де-Жанейро и Коста-Рику.