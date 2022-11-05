В Адажcком крае будет один из крупнейших парков солнечных панелей в Латвии

Парк будет находиться в 2,8 км от центра Царникавы и в 4,4 км от центра Адажи.

Установка солнечных батарей началась несколько недель назад, и ожидается, что парк будет построен весной следующего года.

По словам разработчиков проекта, парк будет одним из крупнейших в Латвии - планируется установить 14 000 панелей, которые в год будут производить почти 3350 МВт/ч энергии.

Потребление электроэнергии в Адажской средней школе в 2021 году составило 758,95 МВт/ч, поэтому запланированной мощности солнечного парка будет достаточно для обеспечения четырех зданий такого типа. Муниципальное здание на улице Гауяс, 33, где расположены дума, культурный центр и художественная школа, потребляет менее 500 МВт/ч электроэнергии в год.

Программа развития Адажcкого края на 2021-2027 годы предусматривает сокращение выбросов на 15% и содействие производству энергии из возобновляемых источников.