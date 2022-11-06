В Латвии снизились объемы железнодорожных грузоперевозок

Среди стран ЕС больше всего увеличились грузоперевозки в Эстонии - на 22,9%. Далее следуют Испания - 20,3%, Словакия - 18,6%, Италия - 15%, Германия - 13,5%, Франция - 13,3% и Румыния - 10,9%.

Уменьшились в 2021 году объемы грузоперевозок в семи государствах: на 18,9% в Дании, на 18,3% в Португалии, на 8,2% в Литве, на 7,7% в Латвии, на 5,2% в Ирландии, на 3,3% в Хорватии и на 2,1% в Венгрии.

В 2019 году объем грузоперевозок железнодорожным транспортом снизился на 2,2%, а в 2020 году - на 6,1%. Однако в 2021 году произошло восстановление, и объем грузов составил 399 млрд тонно-километров, почти достигнув уровня 2018 года, сообщает Eurostat.

Первые признаки роста были видны уже в четвертом квартале 2020 года, когда объем грузоперевозок вырос на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В 2021 году самый высокий рост наблюдался во втором квартале - 20,5%. Годовой рост составил 8% в третьем квартале и по 3,4% в первом и четвертом кварталах.

В абсолютных цифрах наибольший вклад в общий объем грузоперевозок в ЕС в прошлом году внесла Германия, где было перевезено 123 млрд тонно-километров грузов, что составляет 31% объема грузоперевозок всего ЕС. Затем следуют Польша и Франция - 54 и 36 млрд тонно-километров соответственно. Самыми скромными были показатели Греции, Люксембурга и Ирландии - менее 1 млрд тонно-километров.