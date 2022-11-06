Квоты на CO2 для щепы могут привести к повышению тарифов на тепло

Прогнозируется рост цен на щепу

Между тем опрошенные теплоснабжающие компании сомневаются, что до конца года будет реализован какой-либо из вариантов сертификации, включенных в постановления Кабинета министров. Обнадеживает тот факт, что несколько крупных поставщиков щепы уже имеют сертификаты устойчивого лесопользования. Наиболее популярным в Латвии является сертификат PEFC, который выдан примерно половине латвийских лесов. Однако неизвестно, признает ли Еврокомиссия систему PEFC действующей в этом случае.

Руководители котельных также отмечают, что, даже если удастся избежать покупки квот на выбросы СО2, в будущем при закупке щепы придется ввести требование о наличии сертификата. В результате цена на щепу может вырасти и ее уже нельзя будет купить у мелких торговцев, для которых было бы слишком сложно оформить сертификат: "Если выяснится, что эти сертификаты есть только у крупнейших поставщиков, а более мелкие не могут их так легко получить и поэтому их щепа становится как бы несоответствующей требованиям, это тоже нехорошо", - сказал член правления Liepājas enerģija Янис Берзиньш.

Глава Gren Latvija Андрис Ванагс также сообщил, что, возможно, в будущем им придется отказывать мелким торговцам щепой: "Например, они привозят к нам отходы деревообработки напрямую со своего небольшого столярного производства, без крупных посредников. Таким образом, мы могли бы оптимизировать цену. На данный момент с их сертификацией некоторые крупные компании могут все больше и больше доминировать на рынке".

Положение о квотах на выбросы CO2 для древесной щепы вступит в силу менее чем через два месяца, но у компаний будет больше года, чтобы выкупить необходимые квоты. Поэтому сложно предсказать, когда именно новый порядок повлияет на тарифы на отопление.