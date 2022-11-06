В тех муниципалитетах, которые используют древесную щепу, возможно, придется поднять и без того высокие тарифы на тепло. Со следующего года крупные котельные в Евросоюзе должны будут покупать квоты на выбросы CO2 для сжигания биомассы, не соответствующей различным критериям, сообщает программа LTV De Facto. Для предприятий централизованного теплоснабжения это может означать дополнительные расходы, измеряемые миллионами евро, которые в конечном итоге лягут на плечи населения в виде повышения тарифов. Чтобы избежать этого, компании должны продемонстрировать, что древесная щепа поступает из устойчивых источников, но мало что известно о том, как это сделать. Почему возникла такая ситуация, ответственные министерства обвиняют друг друга.
Квоты на CO2 для щепы могут привести к повышению тарифов на тепло
Квоты на выбросы должны быть куплены для древесной щепы, которая произведена неустойчивым образом
В ближайшие годы Латвия планирует все больше использовать для отопления древесную щепу, чтобы снизить тарифы на тепло и зависимость от российского газа. Древесная щепа относится к возобновляемым источникам энергии, поэтому в Европейском cоюзе условия для ее использования благоприятны. До сих пор в нормативных актах фактически предполагалось, что сжигание биомассы и, следовательно, сжигание древесной щепы не приводит к выбросам CO2. Однако с 1 января принцип нулевых выбросов будет применяться только к биомассе, которая была собрана устойчивым образом, например, биоразнообразие не должно быть повреждено во время добычи. По словам чиновников, получаемая в Латвии древесная щепа в большинстве случаев соответствует нормам, однако проблема заключается в том, чтобы доказать, что это так. Если теплоснабжающие компании не в состоянии это сделать, им придется покупать квоты на выбросы СО2 при использовании древесной щепы.
"При сегодняшних ценах я предполагаю, что тарифы на тепло могут вырасти на 20-30 евро за мегаватт-час", - сказал Валдис Витолиньш, руководитель Латвийской ассоциации тепловых предприятий и компании Jūrmalas siltums.
"Этот вопрос может стоить нашей компании и жителям Елгавы восемь миллионов евро в год. Конечно, нас не устраивает, что министерство вовремя не сообщило, каковы будут последствия", - отметил Андрис Ванагс, председатель правления компании Gren Latvija.
Квоты на выбросы CO2 будут применяться к котельным на древесной щепе мощностью более 20 МВт. Поэтому удар придется только по крупным городам.
Министерства не разъясняют, как сертифицировать устойчивость биомассы
Хотя директива о новых правилах для древесной щепы в Европейском союзе уже была принята в 2018 году, правительство только на этой неделе утвердило правила, разработанные Министерством экономики для сертификации экологичности древесной щепы. На данный момент регламент позволяет использовать 14 так называемых добровольных схем сертификации, ни одна из которых не используется в Латвии широко. Второй вариант - использовать национальную схему сертификации, которой в Латвии тоже нет.
Перед совещанием министерство также включило в регламент третий вариант - коммерсант может создать собственную схему. Для этого нужны новые постановления Кабинета министров: "Я также надеюсь на участие Министерства сельского хозяйства, чтобы мы могли реализовать это очень быстро и оперативно, чтобы эти местные производители биомассы, у которых нет связей с другими странами, так сказать, и сырье не поступает из других стран, могли сделать это очень просто, быстро и без лишней бюрократии", - сказала министр экономики Илзе Индриксоне.
Министр отрицает задержку с правилами, говоря, что процесс согласования с заинтересованными сторонами был долгим, поэтому применение выбросов CO2 к древесной щепе ни для кого не должно было стать неожиданностью. При этом она подчеркивает, что за квоты отвечает Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM), коммуникация с которым была слабой.
По мнению министра, компании тоже не поняли регулирования: "Возможно, отрасль не углубилась. Мы сообщили, но они, возможно, не поняли. На данный момент у меня есть информация, что Министерство охраны среды и регионального развития пригласило представителей из подведомственных отраслей на заседание 30 ноября, что, на мой взгляд, неправомерно запаздывает".
С другой стороны, министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс подчеркнул на заседании правительства, что энергетика находится под контролем Министерства экономики, поэтому оно также отвечает за сертификацию древесной щепы: "Европейская комиссия в нескольких документах указала, что биомасса, которая используется в Латвии, получена из устойчивых источников и там все в порядке. Здесь просто нужно привести в порядок документы, и мы ждем, когда Министерство экономики, как ответственное за энергетику, начнет действовать в этом направлении".
В качестве временного решения министр экономики предлагает ввести бесплатные квоты на выбросы CO2, которые могли бы быть предоставлены теплоснабжающим компаниям для сжигания древесной щепы. Однако в VARAM относятся к этому скептически и подчеркивают, что необходимо как можно скорее создать собственную систему сертификации биомассы, чтобы квоты не приходилось покупать. Заместитель госсекретаря VARAM Дагнис Дубровскис заявил: "Это количество квот, которое мы можем выделить бесплатно, с каждым годом уменьшается. Поэтому наше предложение также касается построения национальной системы сертификации в Латвии в кратчайшие сроки".
Прогнозируется рост цен на щепу
Между тем опрошенные теплоснабжающие компании сомневаются, что до конца года будет реализован какой-либо из вариантов сертификации, включенных в постановления Кабинета министров. Обнадеживает тот факт, что несколько крупных поставщиков щепы уже имеют сертификаты устойчивого лесопользования. Наиболее популярным в Латвии является сертификат PEFC, который выдан примерно половине латвийских лесов. Однако неизвестно, признает ли Еврокомиссия систему PEFC действующей в этом случае.
Руководители котельных также отмечают, что, даже если удастся избежать покупки квот на выбросы СО2, в будущем при закупке щепы придется ввести требование о наличии сертификата. В результате цена на щепу может вырасти и ее уже нельзя будет купить у мелких торговцев, для которых было бы слишком сложно оформить сертификат: "Если выяснится, что эти сертификаты есть только у крупнейших поставщиков, а более мелкие не могут их так легко получить и поэтому их щепа становится как бы несоответствующей требованиям, это тоже нехорошо", - сказал член правления Liepājas enerģija Янис Берзиньш.
Глава Gren Latvija Андрис Ванагс также сообщил, что, возможно, в будущем им придется отказывать мелким торговцам щепой: "Например, они привозят к нам отходы деревообработки напрямую со своего небольшого столярного производства, без крупных посредников. Таким образом, мы могли бы оптимизировать цену. На данный момент с их сертификацией некоторые крупные компании могут все больше и больше доминировать на рынке".
Положение о квотах на выбросы CO2 для древесной щепы вступит в силу менее чем через два месяца, но у компаний будет больше года, чтобы выкупить необходимые квоты. Поэтому сложно предсказать, когда именно новый порядок повлияет на тарифы на отопление.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!