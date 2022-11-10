Видео ⟩ Алгис Шалкаускас, который 36 лет работает на Вильнюсской телебашне и хранит ее секреты

Уже 36 лет он работает на Вильнюсской телебашне, точнее в литовском центре телерадиовещания. Если кто и знает все секреты башни - то именно Алгис Шалкаускас. Часть этих секретов он готов показать: уже можно, время пришло.

Вильнюсская телебашня Фото: скриншот

Передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время" поговорила с Алгисом и узнала все о "Хранителе башни".

"Конкретно на башню я пришел в 1987 году. Так вот если посчитать, то я работаю почти 36 лет в телецентре", - говорит Алгис Шалкаускас, руководитель отдела технического обслуживания радиотелевизионных станций.

Вид с Вильнюсской телебашни Фото: скриншот

"Раньше до независимости здесь был милицейский пост, проверяли паспорта, записывали и тогда мог пройти в башню. А сейчас идешь в кассу, покупаешь билет и сам поднимаешься на башню", - рассказывает Шалкаускас.

Вильнюсская телебашня Фото: скриншот

Телебашни есть во всех балтийских столицах. Самая высокая - в Риге. Чуть поменьше - в Таллинне, а Вильнюсская - по высоте где-то между ними, посередине. Но в целом они как три сестры: выросли одновременно в начале 80-х.

Сейчас, спустя 40 лет, все три башни переживают период реконструкции. Так что в ближайшем будущем мы увидим трех сестер обновленными и помолодевшими.

Алгис рассказал ведущим программы о самом долгом времени, которое ему пришлось провести на башне, ее секретах и истории.