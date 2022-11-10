Герой программы Алгис Шалкаускас, пожалуй, один из немногих жителей планеты, который в нашем земном пространстве передвигается не столько горизонтально (вправо-влево-вперед-назад), сколько вертикально (вверх-вниз). Нет, он не летчик и не шахтер, а настоящий Хранитель Башни - самой высокой в Литве, и одной из самых высоких в мире (326 м).
Видео ⟩ Алгис Шалкаускас, который 36 лет работает на Вильнюсской телебашне и хранит ее секреты
Уже 36 лет он работает на Вильнюсской телебашне, точнее в литовском центре телерадиовещания. Если кто и знает все секреты башни - то именно Алгис Шалкаускас. Часть этих секретов он готов показать: уже можно, время пришло.
Передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время" поговорила с Алгисом и узнала все о "Хранителе башни".
"Конкретно на башню я пришел в 1987 году. Так вот если посчитать, то я работаю почти 36 лет в телецентре", - говорит Алгис Шалкаускас, руководитель отдела технического обслуживания радиотелевизионных станций.
"Раньше до независимости здесь был милицейский пост, проверяли паспорта, записывали и тогда мог пройти в башню. А сейчас идешь в кассу, покупаешь билет и сам поднимаешься на башню", - рассказывает Шалкаускас.
Телебашни есть во всех балтийских столицах. Самая высокая - в Риге. Чуть поменьше - в Таллинне, а Вильнюсская - по высоте где-то между ними, посередине. Но в целом они как три сестры: выросли одновременно в начале 80-х.
Сейчас, спустя 40 лет, все три башни переживают период реконструкции. Так что в ближайшем будущем мы увидим трех сестер обновленными и помолодевшими.
Алгис рассказал ведущим программы о самом долгом времени, которое ему пришлось провести на башне, ее секретах и истории.
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