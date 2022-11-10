В Galerija Centrs появится зона кафе и ресторанов стоимостью 2 млн евро

Проект реализует фонд недвижимости Baltic Horizon Fund, а разработкой уникальной концепции занимается компания по управлению недвижимостью и консалтингу CBRE Baltics.

Фото: Пресс-фото

"В 2023 году в Galerija Centrs появится уникальное и привлекательное место, которое подарит новый опыт гостеприимства и развлечений рижанам и гостям города. Зона питания и досуга объединит более 10 аутентичных и современных латвийских кафе, ресторанов и баров, где для посетителей будет создана приятная атмосфера с единым дизайном интерьера и концепцией обслуживания. Площадь зоны, расположенной на 4-м этаже торгового центра, составит более 1500 квадратных метров", - рассказала руководитель торгового центра Санита Кригере.

Фото: Пресс-фото

Концепция интерьера и бренда проекта разработаны Kirson Design Group, которая привлекла для реализации проекта команду ведущих консультантов по развитию баров и ресторанов, экспертов в области гостеприимства и дизайнеров.

"Оригинальный и современный интерьер и атмосфера новой зоны никого не оставят равнодушным. Зона ресторанов и досуга разработана так, чтобы посетители могли здесь не только окунуться в атмосферу приключений, но и расслабиться и отдохнуть. Мы уверены, что выбранные для интерьера элементы отделки, контрастные и насыщенные цвета мебели и планировка зоны станут неожиданным и приятным визуальным сюрпризом для каждого посетителя", - говорит дизайнер интерьеров Kirson Design Group Эвия Кирсоне-Славинска.

Пространство с кафе и ресторанами будет состоять из двух зон - Grab&Go и Rest&Taste. Здесь можно будет заказать быстрый завтрак утром или прийти на бранч, сытно пообедать или перекусить в полдник, а вечером неспешно насладиться ужином со вкусными напитками.