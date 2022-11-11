На прошлой неделе средняя цена бензина 95-й марки в Латвии снизилась на 1,4%, а средняя цена дизельного топлива - на 0,8%, свидетельствуют обобщенные Европейской комиссией данные.
Cредняя цена на топливо в Латвии снизилась
Cредняя цена на топливо в Латвии снизилась
Литр 95-го бензина на неделе с 1 по 7 ноября стоил в Латвии в среднем 1,795 евро, тогда как неделей ранее его цена составляла 1,821 евро за литр, а еще неделей раньше - 1,834 евро за литр.
Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составила в Латвии 1,959 евро за литр. Неделей ранее дизельное топливо стоило в среднем 1,975 евро за литр, а еще неделей раньше - 1,963 евро за литр.
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