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Cредняя цена на топливо в Латвии снизилась

rus.tvnet.lv/LETA
Cредняя цена на топливо в Латвии снизилась
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Топливо.
Топливо. Фото: Pavel Kubarkov/Shutterstock

На прошлой неделе средняя цена бензина 95-й марки в Латвии снизилась на 1,4%, а средняя цена дизельного топлива - на 0,8%, свидетельствуют обобщенные Европейской комиссией данные.

Литр 95-го бензина на неделе с 1 по 7 ноября стоил в Латвии в среднем 1,795 евро, тогда как неделей ранее его цена составляла 1,821 евро за литр, а еще неделей раньше - 1,834 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составила в Латвии 1,959 евро за литр. Неделей ранее дизельное топливо стоило в среднем 1,975 евро за литр, а еще неделей раньше - 1,963 евро за литр.

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