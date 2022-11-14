В конце ноября Rīgas siltums снова повысит тариф

Как отмечает SPRK, с учетом господдержки домохозяйства с 28 ноября должны будут платить за теплоэнергию 112,39 евро за МВт-ч без НДС. Государственная помощь будет автоматически применяться к счетам домохозяйств.

Тариф на тепловую энергию Rīgas siltums повысится в связи с ростом стоимости топлива и закупок теплоэнергии.

27% теплоэнергии, поставляемой потребителям, компания производит сама, используя древесную щепу и природный газ, а 73% закупает у других производителей тепла.

В этом году Rīgas siltums меняет тариф на теплоснабжение в пятый раз.

Кроме того, стало известно, что в Айзкраукле планируется значительно увеличить плату за услуги водоснабжения и канализации, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

27 октября Aizkraukles ūdens подало в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на услуги водоснабжения и канализации. Он предусматривает, что в следующем году тариф будет меняться дважды - 1 февраля и 1 мая.

С 1 февраля тариф на услуги водоснабжения составит 1,35 евро за кубический метр без налога на добавленную стоимость (НДС), а за канализацию придется платить 1,54 евро за кубометр без НДС.

По сравнению с действующей платой услуги водоснабжения подорожают на 23%, а услуги канализации - на 44%.

С 1 мая тариф планируется повысить до 1,52 евро за кубометр без НДС за услуги водоснабжения и до 1,71 евро за кубометр без НДС за канализацию. Поэтому в мае по сравнению с действующим тарифом ожидается рост цен на услуги водоснабжения на 38%, а на услуги канализации - на 60%.

Изменения тарифов связаны с увеличением затрат на электроэнергию, транспорт, персонал и других расходов. Aizkraukles ūdens не меняло тарифы с 2015 года.