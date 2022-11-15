Высказывания в распространяемой в YouTube передаче "Лучше знать", по поводу которых Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas (lz.lv), способствуют напряженности между разными этническими группами в обществе, однако в конкретном случае состава преступления не усматривается, узнало агентство LETA в Службе государственной безопасности (VDD).
VDD не видит состава преступления в высказываниях в передаче "Лучше знать"
VDD отмечает, что содержание, которое не может быть включено в программы и передачи электронных СМИ, изложено в Законе об электронных СМИ. Выявление и оценка возможных нарушений установленных законом ограничений и осуществление в таких случаях производства по делам об административных правонарушениях входит в компетенцию NEPLP.
По оценке VDD, выраженные в конкретной передаче высказывания, особенно в нынешних сложных условиях, способствуют напряженности между разными этническими группами в обществе, однако в конкретном случае состава преступления не усматривается, считает VDD.
Напомним, NEPLP оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas (lz.lv) - компанию Global Entertainmet - за разжигание ненависти в программе "Лучше знать", распространяемой в YouTube.
Нарушение произошло 3 сентября, а решение совета было принято 8 ноября.
По мнению совета, нарушение включает в себя признаки разжигания ненависти к русскоязычным, ссылки на российскую государственную пропаганду, а также призывы к дискредитации латвийских госструктур и представителей власти.
Нарушитель должен уплатить административный штраф в размере 8000 евро в Государственную казну в течение одного месяца.
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