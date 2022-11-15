Предварительная оценка: Латвия в третьем квартале - единственная страна ЕС с падением ВВП

Согласно сезонно скорректированным данным, ВВП Латвии в третьем квартале снизился на 0,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Самый быстрый экономический рост в этот период был зафиксирован на Кипре (+5,4%), в Португалии (+4,9%), Румынии (+4,7%), Польше (+4,4%) и Венгрии (+4,1%). ВВП Литвы вырос на 2,5%.

В среднем ВВП в ЕС в третьем квартале по сравнению с тем же периодом год назад увеличился на 2,4%, в еврозоне - на 2,1%.

В квартальном сравнении экономический рост зафиксирован в 13 странах-членах ЕС, по которым имеются данные. Самый большой спад был в Латвии (-1,7%) и Словении (-1,4%), а самый заметный рост - на Кипре и в Румынии (в каждой стране +1,3%), а также в Польше (+0,9%). Экономика Литвы за этот период выросла на 0,4%.

По сравнению со вторым кварталом ВВП и ЕС, и еврозоны вырос на 0,2%.

Отсутствуют данные по Эстонии, Ирландии, Греции, Хорватии, Люксембургу и Мальте. В годовом исчислении для Нидерландов используются данные, скорректированные по рабочим дням.