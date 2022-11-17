NASA подтвердило, что обломки, найденные на дне океана у атлантического побережья Флориды, принадлежат упавшему космическому челноку Challenger. Он взорвался 28 января 1986 года, тогда погибли все семь астронавтов, находившихся на борту, пишет TechInsider.
На дне Бермудского треугольника найдены обломки космического корабля
Сообщается, что это первая крупная находка обломков шаттла за 25 лет. Ее обнаружили водолазы во время поиска сбитого самолета времен Второй мировой войны. Погружение проходило в рамках съемок документального сериала канала History Channel "Бермудский треугольник: в проклятые воды".
Так, была найдена шестиметровая секция корпуса. К северо-западу от "зловещего треугольника" создатели фильма обнаружили участок морского дна, содержащий современный на вид мусор, частично покрытый песком.
Водолазы понимали, что обломки, скорее, относятся к Центру космических полетов имени Кеннеди NASA, и пригласили экспертов. Агентство подтвердило, что обломки принадлежат шаттлу Challenger. Затем NASA уведомило об этом семьи погибших астронавтов, прежде чем объявить об открытии всему миру.
"Эта трагедия навсегда останется в памяти нашей страны. Это открытие дает нам возможность еще раз сделать паузу, возвысить наследие семи пионеров, которых мы потеряли, и поразмыслить о том, как эта трагедия изменила нас", - говорится в заявлении администратора NASA Билла Нельсона.
Этот десятый запуск получил название STS-51L. На тот момент агентство уже почти пять лет отправляло многоразовые "космические грузовики" на низкую околоземную орбиту и обратно. Позже оказалось, что низкие температуры в ночь перед запуском нарушили герметичность твердотопливного ракетного ускорителя, что привело к взрывному разрушению орбитального аппарата на 73-й секунде полета. Экипаж состоял из семи человек.
Обломки останутся на дне океана, пока NASA определяет следующий шаг в своих действиях. По закону такой мусор принадлежит федеральному правительству.
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