Стюардесса раскрыла, какие напитки лучше не заказывать на борту самолета

Хардвик обнаружила, что стюардессы чаще всего отказываются от двух напитков, приготовленных на борту самолета, - чая и кофе. Причиной этого является вода, полученная на летательном судне.

Как оказалось, хотя самолеты и заправляются водой из региональных систем водоснабжения местных аэропортов и она же используется в аэропортовых кафе и ресторанах, резервуары, в которых она хранится, чистятся относительно редко.

Исследование 2015 года пришло к выводу, что "вода, обнаруженная в баках самолетов, может вызывать различные проблемы со здоровьем у людей с ослабленным иммунитетом".

Автор исследования Николас Фредерик Грей и его команда собрали 154 пробы воды с самолетов разных авиакомпаний. После тщательного анализа ученые пришли к выводу, что системы водоснабжения самолетов являются значительным источником различных вредоносных микроорганизмов.

Также был сделан вывод, что использование такой воды опаснее при длительных полетах. Всего в пробах воды обнаружено 37 опасных для жизни человека микроорганизмов.