Стюардесса авиакомпании Air Hollywood Джамила Хардвик рассказала, что напитки, продаваемые во время полета, отличаются от тех, что пьют сами члены экипажа, сообщает портал Inside Edition.
Стюардесса раскрыла, какие напитки лучше не заказывать на борту самолета
Хардвик обнаружила, что стюардессы чаще всего отказываются от двух напитков, приготовленных на борту самолета, - чая и кофе. Причиной этого является вода, полученная на летательном судне.
Как оказалось, хотя самолеты и заправляются водой из региональных систем водоснабжения местных аэропортов и она же используется в аэропортовых кафе и ресторанах, резервуары, в которых она хранится, чистятся относительно редко.
Исследование 2015 года пришло к выводу, что "вода, обнаруженная в баках самолетов, может вызывать различные проблемы со здоровьем у людей с ослабленным иммунитетом".
Автор исследования Николас Фредерик Грей и его команда собрали 154 пробы воды с самолетов разных авиакомпаний. После тщательного анализа ученые пришли к выводу, что системы водоснабжения самолетов являются значительным источником различных вредоносных микроорганизмов.
Также был сделан вывод, что использование такой воды опаснее при длительных полетах. Всего в пробах воды обнаружено 37 опасных для жизни человека микроорганизмов.
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