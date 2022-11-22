В волости Бебренес Аугшдаугавского края, недалеко от границы Беларуси, был замечен зубр, сообщает журнал Medības.
Видео ⟩ В волости Бебренес замечен зубр
В волости Бебренес замечен зубр
Журнал указывает, что в Литве и Беларуси довольно большие популяции этого вида животных. Зебр - крупнейшее сухопутное млекопитающее Европы. Самцы - значительно крупнее и массивнее самок. Рога есть как у самцов, так и у самок. Шерсть бурая, разной длины; самая длинная она под подбородком и на шее.
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