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Цены производителей в латвийской промышленности в октябре выросли почти на треть

rus.tvnet.lv/LETA
Цены производителей в латвийской промышленности в октябре выросли почти на треть
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Завод. Иллюстративное фото
Завод. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Уровень цен производителей в латвийской промышленности в октябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 32,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В октябре текущего года уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, вырос по сравнению с октябрем прошлого года на 56,3%, а на экспортируемую продукцию - на 11,8%. Цены на экспорт в страны еврозоны выросли на 13,5%, а на экспорт в страны, не входящие в еврозону, - на 10,4%.

На уровень цен производителей больше всего повлияло повышение цен на электроэнергию, газо- и теплоснабжение и кондиционирование воздуха, в производстве продуктов питания, изделий из древесины, дерева и пробки (кроме мебели), неметаллических минеральных изделий, а также готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования).

В октябре 2022 года по сравнению с сентябрем уровень цен производителей в латвийской промышленности вырос на 0,5%.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, в течение месяца не изменился, в то время как стоимость экспортируемой продукции увеличилась на 1,1%. Уровень цен производителей на экспорт в страны еврозоны за месяц вырос на 0,2%, а на экспорт в страны за пределами еврозоны - на 1,8%.

Повышающее влияние оказал рост цен в производстве изделий из древесины, дерева и пробки (кроме мебели), неметаллических минеральных изделий и ряда пищевых продуктов.

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