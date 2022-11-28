На видео засняли птицу, которая считалась вымершей 140 лет назад

В течение почти полутора веков этот вид считался полностью вымершим. Однако в 2019 году до исследователей дошли слухи от местных жителей Папуа-Новой Гвинеи о том, что птицу видели в кустах. В этом году ее наконец-то засняли, пишет Live Science.

После нескольких перерывов из-за пандемии Covid-19 в сентябре 2022 года исследователи наконец смогли снова отправиться на остров Фергюсон, чтобы найти доказательства существования этой птицы. К счастью, экспедиция прошла успешно.

Правда, это было непросто. Исследовательской группе потребовался почти месяц, чтобы найти кого-нибудь, кто видел птицу. Наконец нашелся местный охотник, который указал исследователям правильное направление.

Видео: Птица, которая считалась давно вымершей

Участники экспедиции разместили несколько камер в соответствующем районе. Через два дня терпение окупилось: на одну из камер удалось заснять птицу, считавшуюся вымершей.

К сожалению, этот вид находится под угрозой исчезновения, так как в ближайшие недели этот район будет вырублен. Однако ученые надеются, что уделили этому виду птиц достаточно внимания - так что, возможно, в будущем они смогут помочь и птицам, и их домам.

"Мы до сих пор практически ничего не знаем об этом виде. Вот почему важно начать изучать его экологию. Именно поэтому мы планируем вернуться. Пока известно только одно - он существует", - заявили исследователи.