Кариньш: правительство продолжит инвестировать в технологии

По его словам, технологии, которые еще только разрабатываются, смогут предоставлять точную информацию в режиме реального времени, например, в военной сфере, а в медицине хирурги смогут проводить операции удаленно. "Возможности использования этих технологий практически безграничны", - сказал премьер-министр.

Кариньш отметил, что Латвия в настоящее время находится в фазе экономической трансформации, экспорт высоких технологий в последние годы вырос, в отличие от многих других секторов, которые были ослаблены из-за пандемии Covid-19. Компании продолжают экспортировать оборудование 5G.

Для содействия развитию 5G необходимо сотрудничество, потому что "5G - это не то, чем можно заниматься в одиночку", - отметил Кариньш.