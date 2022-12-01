Обобщение ⟩ С декабря в нескольких районах вырастут тарифы

Вырастут тарифы на отопление в Огре, Баложи, Алуксне и Гулбене

С 1 декабря тарифы на теплоэнергию вырастут в Огре и Огрском крае, Баложи, Алуксне и Гулбене, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

Тариф на теплоэнергию в Огрском крае увеличится на 12,9%, и за отопление придется платить 112,43 евро за МВт-ч.

В свою очередь, в самом городе Огре за отопление надо будет платить 117,42 евро за МВт-ч.

В Баложи тариф вырастет на 3,3% - до 162,06 евро за МВт-ч.

В Алуксне тариф вырастет на 25,4% - до 105,45 евро за МВт-ч.

В Гулбене тариф вырастет на 11,7% - до 109,39 евро за МВт-ч.

В Кекаве, Икшкиле, Саласпилсе и Елгаве тарифы на отопление снизятся

В Икшкиле тариф снизится на 3,8% - до 312,16 евро за МВт-ч.

В Кекаве тариф снизится на 15,2% - до 237,36 евро за МВт-ч.

В Елгаве тариф снизится на 0,7% - до 102,69 евро за МВт-ч.

В Саласпилсе тариф снизится на 3% - до 86,91 евро за МВт-ч.

В Плявиняс тариф на воду вырастет на 8,5%

В Плявиняс тариф на воду вырастет на 8,5%, свидетельствует опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis решение SPRK.

В том числе тариф на услуги водоснабжения Pļaviņu komunālie pakalpojumi составит 1,58 евро за кубический метр, что на 11,3% больше, чем сейчас, а тариф на услуги канализации увеличится на 6,8% - до 2,52 евро за кубический метр.