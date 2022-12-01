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Обобщение ⟩ С декабря в нескольких районах вырастут тарифы
Расходы на дом. Иллюстративное фото. Фото: Tanoy1412/Shutterstock
rus.tvnet.lv
С декабря в нескольких районах вырастут тарифы
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С декабря в отдельных краях Латвии меняются тарифы на теплоэнергию, отопление и воду. Мы обобщили доступную информацию об изменениях тарифов.

В Сигулде будет самый высокий тариф на теплоэнергию

С 1 декабря тариф на теплоэнергию, произведенной в AdvenSigulda, будет стоить 134,55 евро за мегаватт-час (МВт-ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Изменения действующего тарифа предприятие обосновывает существенным ростом цен на топливо.

В Вараклянах в два раза выросла плата за отопление

В Вараклянах с 1 декабря тариф на отопление удвоится, свидетельствует решение Вараклянской краевой думы.

До сих пор жители за произведенное в Вараклянах отопление платили 51,10 евро за один МВт-ч без НДС, в свою очередь, с сегодняшнего дня эта услуга будет стоить 103,41 евро за МВт-ч без НДС.

Самоуправление указывает, что расчет тарифа произведен с учетом фактических расходов на теплоснабжение за предыдущий период и прироста затрат на энергоресурсы, топливо, материалов и рабочую силу.

Самоуправление поясняет, что государственная компенсация для централизованного теплоснабжения будет применена в размере 50% от цены, которая превысит 68 евро/МВт-ч, которая распространяется на компенсируемую часть - она автоматически применяется в ежемесячном счете до 30 апреля следующего года.

Вырастут тарифы на отопление в Огре, Баложи, Алуксне и Гулбене

С 1 декабря тарифы на теплоэнергию вырастут в Огре и Огрском крае, Баложи, Алуксне и Гулбене, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

Тариф на теплоэнергию в Огрском крае увеличится на 12,9%, и за отопление придется платить 112,43 евро за МВт-ч.

В свою очередь, в самом городе Огре за отопление надо будет платить 117,42 евро за МВт-ч.

В Баложи тариф вырастет на 3,3% - до 162,06 евро за МВт-ч.

В Алуксне тариф вырастет на 25,4% - до 105,45 евро за МВт-ч.

В Гулбене тариф вырастет на 11,7% - до 109,39 евро за МВт-ч.

В Кекаве, Икшкиле, Саласпилсе и Елгаве тарифы на отопление снизятся

В Икшкиле тариф снизится на 3,8% - до 312,16 евро за МВт-ч.

В Кекаве тариф снизится на 15,2% - до 237,36 евро за МВт-ч.

В Елгаве тариф снизится на 0,7% - до 102,69 евро за МВт-ч.

В Саласпилсе тариф снизится на 3% - до 86,91 евро за МВт-ч.

В Плявиняс тариф на воду вырастет на 8,5%

В Плявиняс тариф на воду вырастет на 8,5%, свидетельствует опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis решение SPRK.

В том числе тариф на услуги водоснабжения Pļaviņu komunālie pakalpojumi составит 1,58 евро за кубический метр, что на 11,3% больше, чем сейчас, а тариф на услуги канализации увеличится на 6,8% - до 2,52 евро за кубический метр.

В свою очередь, с 1 мая 2023 года тариф на услуги водоснабжения увеличится еще на 21,5% - до 1,92 евро за кубический метр, а тариф на услуги канализации - на 20,6% до 3,04 евро за кубический метр. Следовательно, тарифы на водное хозяйство вместе вырастут на 21%.

До сих пор в Плявиняс в силе был тариф на услуги водоснабжения за кубический метр и 2,36 евро за кубический метр на услуги канализации.

В Екабпилсе тариф на воду вырастет на 41%

Тарифы на на услуги водоснабжения Jēkabpils ūdens вырастут на 41% - до 2,99 евро за кубический метр, свидетельствует опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis решение SPRK.

В том числе тариф на услуги водоснабжения вырастет на 43,2% - до 1,26 евро за кубический метр, а тариф на услуги канализации вырастет на 39,5% - до 1,73 евро за кубический метр.

В свою очередь, с 1 мая 2023 года тариф на услуги водоснабжения увеличится еще на 0,8% - до 1,27 евро за кубический метр, а тариф на услуги канализации - на 3,5% до 1,79 евро за кубический метр.

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