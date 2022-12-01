Обобщение ⟩ С декабря в нескольких районах вырастут тарифы

С декабря в отдельных краях Латвии меняются тарифы на теплоэнергию, отопление и воду. Мы обобщили доступную информацию об изменениях тарифов.
В Сигулде будет самый высокий тариф на теплоэнергию
С 1 декабря тариф на теплоэнергию, произведенной в AdvenSigulda, будет стоить 134,55 евро за мегаватт-час (МВт-ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Изменения действующего тарифа предприятие обосновывает существенным ростом цен на топливо.
В Вараклянах в два раза выросла плата за отопление
В Вараклянах с 1 декабря тариф на отопление удвоится, свидетельствует решение Вараклянской краевой думы.
До сих пор жители за произведенное в Вараклянах отопление платили 51,10 евро за один МВт-ч без НДС, в свою очередь, с сегодняшнего дня эта услуга будет стоить 103,41 евро за МВт-ч без НДС.
Самоуправление указывает, что расчет тарифа произведен с учетом фактических расходов на теплоснабжение за предыдущий период и прироста затрат на энергоресурсы, топливо, материалов и рабочую силу.
Самоуправление поясняет, что государственная компенсация для централизованного теплоснабжения будет применена в размере 50% от цены, которая превысит 68 евро/МВт-ч, которая распространяется на компенсируемую часть - она автоматически применяется в ежемесячном счете до 30 апреля следующего года.
Вырастут тарифы на отопление в Огре, Баложи, Алуксне и Гулбене
С 1 декабря тарифы на теплоэнергию вырастут в Огре и Огрском крае, Баложи, Алуксне и Гулбене, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Тариф на теплоэнергию в Огрском крае увеличится на 12,9%, и за отопление придется платить 112,43 евро за МВт-ч.
В свою очередь, в самом городе Огре за отопление надо будет платить 117,42 евро за МВт-ч.
В Баложи тариф вырастет на 3,3% - до 162,06 евро за МВт-ч.
В Алуксне тариф вырастет на 25,4% - до 105,45 евро за МВт-ч.
В Гулбене тариф вырастет на 11,7% - до 109,39 евро за МВт-ч.
В Кекаве, Икшкиле, Саласпилсе и Елгаве тарифы на отопление снизятся
В Икшкиле тариф снизится на 3,8% - до 312,16 евро за МВт-ч.
В Кекаве тариф снизится на 15,2% - до 237,36 евро за МВт-ч.
В Елгаве тариф снизится на 0,7% - до 102,69 евро за МВт-ч.
В Саласпилсе тариф снизится на 3% - до 86,91 евро за МВт-ч.
В Плявиняс тариф на воду вырастет на 8,5%
В Плявиняс тариф на воду вырастет на 8,5%, свидетельствует опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis решение SPRK.
В том числе тариф на услуги водоснабжения Pļaviņu komunālie pakalpojumi составит 1,58 евро за кубический метр, что на 11,3% больше, чем сейчас, а тариф на услуги канализации увеличится на 6,8% - до 2,52 евро за кубический метр.
В свою очередь, с 1 мая 2023 года тариф на услуги водоснабжения увеличится еще на 21,5% - до 1,92 евро за кубический метр, а тариф на услуги канализации - на 20,6% до 3,04 евро за кубический метр. Следовательно, тарифы на водное хозяйство вместе вырастут на 21%.
До сих пор в Плявиняс в силе был тариф на услуги водоснабжения за кубический метр и 2,36 евро за кубический метр на услуги канализации.
В Екабпилсе тариф на воду вырастет на 41%
Тарифы на на услуги водоснабжения Jēkabpils ūdens вырастут на 41% - до 2,99 евро за кубический метр, свидетельствует опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis решение SPRK.
В том числе тариф на услуги водоснабжения вырастет на 43,2% - до 1,26 евро за кубический метр, а тариф на услуги канализации вырастет на 39,5% - до 1,73 евро за кубический метр.
В свою очередь, с 1 мая 2023 года тариф на услуги водоснабжения увеличится еще на 0,8% - до 1,27 евро за кубический метр, а тариф на услуги канализации - на 3,5% до 1,79 евро за кубический метр.
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