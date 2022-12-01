Тель-Авив больше не самый дорогой город мира

Нью-Йорк и Сингапур убрали с первого места Тель-Авив, который упал на третье место в Индексе расходов на проживание в мире (WorldWide Cost of Living index), составленный британским исследовательским и аналитическим предприятием Economist Intelligence Unit (EIU), сравнивая цены товаров и услуг в 172 крупных городах.

Нью-Йорк первое место в этом индексе занял впервые.

"Война в Украине, установленные санкции западных стран против Россией и политика ограничения распространения коронавируса в Китае вызвали проблемы с сетями поставок, которые в сочетании с ростом процентных ставок и изменениями валютных курсов вызвали кризис дорогого имущества по всему миру", - отмечает руководительница этого исследования Упасана Дута.

Для индекса этого года данные были собраны в августе и сентябре, и они показывают, что средние цены в местных валютах в 172 крупных городах выросли на 8,1%, что является самым стремительным ростом за последние 20 лет.

Самыми дешевыми крупными городами мира были признаны Дамаск и Триполи.