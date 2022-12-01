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Фото ⟩ Главная елка Даугавпилса: белая, и с медведями

rus.tvnet.lv
Главная елка Даугавпилса: белая, и с медведями
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Рождественская елка в Даугавпилсе
Рождественская елка в Даугавпилсе Фото: facebook/AndrejsElksnins

Сегодня, 1 декабря, началась установка рождественской елки в Даугавпилсе. Фотографиями этого в Facebook поделился мэр города Андрей Элксниньш.

Недавно RUS TVNET сообщал о необычной елке в Лиелварде, а также об интересном ежегодном украшении Лиепаи.

Так, елка Даугавпилса не отстает от других и тоже выделилась - белым цветом, а также "охранниками" в виде медведей вокруг. 

Фото: facebook/AndrejsElksnins

Торжественное зажжение елки состоится в эту субботу, 3 декабря, в 17:00.

Фото: facebook/AndrejsElksnins

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