Фото ⟩ Главная елка Даугавпилса: белая, и с медведями

Недавно RUS TVNET сообщал о необычной елке в Лиелварде, а также об интересном ежегодном украшении Лиепаи.

Так, елка Даугавпилса не отстает от других и тоже выделилась - белым цветом, а также "охранниками" в виде медведей вокруг.

Фото: facebook/AndrejsElksnins

Торжественное зажжение елки состоится в эту субботу, 3 декабря, в 17:00.

Фото: facebook/AndrejsElksnins