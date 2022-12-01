Сегодня, 1 декабря, началась установка рождественской елки в Даугавпилсе. Фотографиями этого в Facebook поделился мэр города Андрей Элксниньш.
Фото ⟩ Главная елка Даугавпилса: белая, и с медведями
Главная елка Даугавпилса: белая, и с медведями
Недавно RUS TVNET сообщал о необычной елке в Лиелварде, а также об интересном ежегодном украшении Лиепаи.
Так, елка Даугавпилса не отстает от других и тоже выделилась - белым цветом, а также "охранниками" в виде медведей вокруг.
Торжественное зажжение елки состоится в эту субботу, 3 декабря, в 17:00.
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