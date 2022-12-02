Министр экономики: тарифы на электричество будут ниже ожидаемого

Поэтому суммарные тарифы на электроэнергию уж точно не станут в несколько раз выше, чем сейчас, пообещала политик.

Индриксоне сообщила, что сегодня у Министерства экономики запланирована встреча с обеими компаниями, на которой предстоит получить представление о том, каким образом им удалось пересмотреть свои тарифные проекты.

Министерство предложило компаниям несколько рекомендаций по тому, какие статьи учитывать в проекте тарифов, чтобы добиться их снижения, например, было рекомендовано продлить планируемый тарифный период и переоценить потенциальную цену электроэнергии в более длительной перспективе. Также было отмечено, что не обязательно сразу включать в тариф все возможные убытки, как и то, что следует пересмотреть заявленное в тарифе повышение зарплаты сотрудников компании на 46%.

При оценке тарифов и их влияния на частных производителей электроэнергии достигнута договоренность о снижении требований к присоединительной мощности установщиков солнечных панелей, соответственно рост затрат для этой группы потребителей не должен быть таким большим, как это было предусмотрено тарифными проектами по распределению электроэнергии.

По мнению Индриксоне, вопрос об отделении Sadales tīkls от Latvenergo можно рассматривать, но есть много вопросов о рентабельности такого решения.

В свою очередь, говоря о повышении тарифов на газораспределение "Gaso", министр отметила, что стремительное снижение потребления газа увеличивает расходы на содержание инфраструктуры, поэтому применение компанией тарифных изменений понятно, но конкретная сумма все равно еще будет оценена регулирующим органом.

Министр повторила, что этой зимой газа латвийским потребителям хватит, и, по ее мнению, ответственные должностные лица и учреждения сделали достаточно много в том числе для обеспечения безопасности поставок газа и в следующем году.

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