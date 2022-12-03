Видео ⟩ Эстонский ответ Илону Маску: личный космос Владимира из Таллинна

Владимир Гоман Фото: Pilt videost

А том, как Владимир Гоман купил в эстонской провинции старую водонапорную башню и превратил ее вместе с друзьями в Народную обсерваторию. Ведь в ее создании принимали участие тысячи эстонских волонтеров. И теперь в Эстонии любой желающий действительно может попасть в космос.

Передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время" поговорила с Владимиром и узнала все о нем и этой обсерватории.

Народную обсерватория Фото: Pilt videost

"Изначально у меня не было идеи делать обсерваторию для людей. Я хотел просто построить место, откуда я мог бы фотографировать космос. Эта идея пришла уже позже - когда я увидел, что люди с огромным удовольствием приходят, чтобы помогать мне в этом. И я понял, что им просто нравится космос…

Именно поэтому эта обсерватория называется по-эстонски Рахва Обсерваториум, т.е. Народная обсерватория. Надо отдать должное тем людям, которые сделали это возможным. Т.е. она строилась народом. И она строилась для людей…" - поделился Владимир.

Народную обсерватория Фото: Pilt videost

Он рассказал о себе: "Работаю я в айти-области инженером. Занимаюсь я этим, наверное, где-то лет 15. Когда-то для меня это было основное занятие. Но сейчас я даже не могу сказать, что это моя основная работа. Обсерватории я уделяю в разы больше времени и, что самое главное, это приносит мне в разы больше удовольствия. Поэтому у меня была давнишняя мечта оставить, наконец, наемную работу и заняться только обсерваторией…"

Пока журналисты готовили эту программу, герой, Владимир Гоман, кардинально изменил свою жизнь. Он уволился с работы, оставил в прошлом свою работу айти-инженера и теперь готов полностью посвятить себя развитию Народной обсерватории.