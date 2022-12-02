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Скандал с "Дождем": штраф в 10 000 евро, еще одна проверка, возможное закрытие, реакция Пабрикса и Херманиса

Дополнено в 14:43
rus.tvnet.lv
Скандал с "Дождем": штраф в 10 000 евро, еще одна проверка, возможное закрытие, реакция Пабрикса и Херманиса
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Телеканал "Дождь".
Телеканал "Дождь". Фото: Evgenia Novozhenina

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро, о чем сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter.

Штраф NEPLP

Штраф применяется за изображение оккупированного Крыма в составе России и наименование российской армии "нашей армией".

Председатель NEPLP отметил, что за сюжет "Дождя" против телеканала возбуждено дело об административном правонарушении.

Он подчеркнул, что за три существенных нарушения NEPLP вправе аннулировать разрешение на вещание канала. Этот случай является вторым существенным нарушением за последние месяцы.

Еще одна проверка

Также сообщается, что вчера в эфире "Дождя" прозвучала следующая фраза: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".

Позже главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко извинился за выбор слов.

"Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами", - заявил Дзядко.

Тем не менее Аболиньш заявил, что это случай также будет расследован. Агентство LETA сообщает, что это может стать тем самым третьим нарушением.

Реакция Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс в Twitter критически высказался про телеканал "Дождь".

Считаю, что "Дождю" надо отправиться работать в Россиию, а разрешение на нахождение надо отнять. Чаша полна.

Схожее мнение и у театрального режиссера Алвиса Херманиса, который уже критиковал телеканал за интервью Мартиньша Стакиса.

Многие в российской эмиграции меня сейчас называют неонацистом, потому что летом посоветовал "Дождю" не вмешиваться во внутреннюю политику Латвии и выбрать, на какой стороне они в этой войне. Тихон Дзядко ответил, что они пацифисты в этом конфликте. Теперь оказалось, что "Дождь" все-таки поддерживает российскую армию и ее солдат.

С 24.02 все просто. Ты либо на одной, либо на другой стороне.

Реакция "Дождя"

В эфире телеканала "Дождя" журналистка Катерина Котрикадзе заявила о том, что Алексей Коростелев (журналист, который и заявил о "помощи российской армии") уволен.

Кроме того, она повторно принесла извинения у всех, "у кого сложилось превратное впечатление".

***

Телеканал "Дождь" возобновил вещание 18 июля. Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

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