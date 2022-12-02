Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро, о чем сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter.
Скандал с "Дождем": штраф в 10 000 евро, еще одна проверка, возможное закрытие, реакция Пабрикса и Херманиса
Штраф NEPLP
Штраф применяется за изображение оккупированного Крыма в составе России и наименование российской армии "нашей армией".
Par TV Rain un NEPLP lēmumiem pic.twitter.com/e8jRqxLCyf— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) December 2, 2022
Председатель NEPLP отметил, что за сюжет "Дождя" против телеканала возбуждено дело об административном правонарушении.
Он подчеркнул, что за три существенных нарушения NEPLP вправе аннулировать разрешение на вещание канала. Этот случай является вторым существенным нарушением за последние месяцы.
Еще одна проверка
Также сообщается, что вчера в эфире "Дождя" прозвучала следующая фраза: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".
російський «опозиційний» канал Дождь забезпечує необхідними речима російських солдатів, щоб тим було комфортніше вбивати українців.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) December 2, 2022
Про це зізнався сам ведучий.
Нагадаю, Дождь зараз працює у Латвії, а деякі українські політики досі роздають йому коментарі. pic.twitter.com/CV20RQ0Wrb
Позже главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко извинился за выбор слов.
"Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами", - заявил Дзядко.
Тем не менее Аболиньш заявил, что это случай также будет расследован. Агентство LETA сообщает, что это может стать тем самым третьим нарушением.
Vērtēsim administratīvā procesa laikā un rīkosimies atbilstoši likumam— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) December 2, 2022
Реакция Латвии
Министр обороны Артис Пабрикс в Twitter критически высказался про телеканал "Дождь".
Uzskatu, ka Dožģ ir jādodas strādāt uz Krieviju un uzturēšanās atļaujas ir jāatņem. Mērs ir pilns.— Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022
Считаю, что "Дождю" надо отправиться работать в Россиию, а разрешение на нахождение надо отнять. Чаша полна.
Схожее мнение и у театрального режиссера Алвиса Херманиса, который уже критиковал телеканал за интервью Мартиньша Стакиса.
Многие в российской эмиграции меня сейчас называют неонацистом, потому что летом посоветовал "Дождю" не вмешиваться во внутреннюю политику Латвии и выбрать, на какой стороне они в этой войне. Тихон Дзядко ответил, что они пацифисты в этом конфликте. Теперь оказалось, что "Дождь" все-таки поддерживает российскую армию и ее солдат.
С 24.02 все просто. Ты либо на одной, либо на другой стороне.
Реакция "Дождя"
В эфире телеканала "Дождя" журналистка Катерина Котрикадзе заявила о том, что Алексей Коростелев (журналист, который и заявил о "помощи российской армии") уволен.
Дождь зачем-то уволил ведущего, который озвучил то, чем занимается их телеканал pic.twitter.com/BkdCKjqIhA— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) December 2, 2022
Кроме того, она повторно принесла извинения у всех, "у кого сложилось превратное впечатление".
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Телеканал "Дождь" возобновил вещание 18 июля. Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.
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