Скандал с "Дождем": штраф в 10 000 евро, еще одна проверка, возможное закрытие, реакция Пабрикса и Херманиса

"Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами", - заявил Дзядко.

Тем не менее Аболиньш заявил, что это случай также будет расследован. Агентство LETA сообщает, что это может стать тем самым третьим нарушением.

Vērtēsim administratīvā procesa laikā un rīkosimies atbilstoši likumam — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) December 2, 2022

Реакция Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс в Twitter критически высказался про телеканал "Дождь".

Uzskatu, ka Dožģ ir jādodas strādāt uz Krieviju un uzturēšanās atļaujas ir jāatņem. Mērs ir pilns. — Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022

Считаю, что "Дождю" надо отправиться работать в Россиию, а разрешение на нахождение надо отнять. Чаша полна.

Схожее мнение и у театрального режиссера Алвиса Херманиса, который уже критиковал телеканал за интервью Мартиньша Стакиса.

Многие в российской эмиграции меня сейчас называют неонацистом, потому что летом посоветовал "Дождю" не вмешиваться во внутреннюю политику Латвии и выбрать, на какой стороне они в этой войне. Тихон Дзядко ответил, что они пацифисты в этом конфликте. Теперь оказалось, что "Дождь" все-таки поддерживает российскую армию и ее солдат.

С 24.02 все просто. Ты либо на одной, либо на другой стороне.

Реакция "Дождя"

В эфире телеканала "Дождя" журналистка Катерина Котрикадзе заявила о том, что Алексей Коростелев (журналист, который и заявил о "помощи российской армии") уволен.

Дождь зачем-то уволил ведущего, который озвучил то, чем занимается их телеканал pic.twitter.com/BkdCKjqIhA — Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) December 2, 2022

Кроме того, она повторно принесла извинения у всех, "у кого сложилось превратное впечатление".

***

Телеканал "Дождь" возобновил вещание 18 июля. Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.