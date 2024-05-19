Главное за 19 мая Почем черешня на Рижском рынке, Усик побил Фьюри и 30 тысяч бегунов

Уже вечером Латвия выйдет на очередной матч в рамках Чемпионата мира по хоккею против Словакии. Болеем за наших! А пока - вспоминаем главные события уходящего воскресенья - от цены на черешню на Центральном рынке до победы Александра Усика, марафона в Риге и многого другого.
Новости Латвии:
Рыбалка - популярное хобби, и с приходом первых теплых дней многие задумались над тем, чтобы открыть для себя сезон рыбной ловли. TVNET+ разбирался в том, как правильно подготовиться к рыбалке и что нужно знать, чтобы не получить штраф.
Можно ли на Центральном рынке купить черешню? Да! Это в Facebook подтвердил Рижский центральный рынок. Сколько она стоит?
19 мая в столице проходят забеги Рижского марафона Rimi на марафонской и полумарафонской дистанциях, а также на дистанциях в пять и десять километров. В этом году на различные дистанции зарегистрировались 33 003 участника из 104 стран.
За рубежом:
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил "жесткую посадку" вблизи города Джульфа на границе с Азербайджаном, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.
Украинский боксёр Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы трех европейских банков на сумму около 800 млн евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на судебные документы. По данным издания, было арестовано более 238 млн евро Deutsche Bank, 94 млн евро Commerzbank и более 462 млн евро UniCredit Bank.
Новый закон ужесточил правила воинского учета, усилил санкции против уклонистов и конкретизировал положения об отсрочке.
Интересное чтиво:
За примерами, когда в Европарламент выбирали людей, в списках приоритетов которых любовь к Латвии находится значительно ниже теплых чувств к России, далеко ходить не надо. Против многолетнего европарламентария Татьяны Жданок начат уголовный процесс в связи с возможным сотрудничеством с российскими спецслужбами. А Андрей Мамыкин даже переехал в Россию, где в пропагандистских передачах оправдывает вторжение России в Украину и критикует Латвию.
"В самом начале, когда мы только начинали работу с творчеством Виктора Цоя, я не совсем понимала его песни", - говорит латвийская кавер-исполнительница Дарья Чеботарёва, чья версия трека "Апрель" собрала 7,7 млн просмотров на YouTube.
Очень быстро после того, как я пришла на прием к Аните Миллере, она указала на одну важную проблему в моем здоровье. Это секрет. Она не нашла бы эту информацию в соцсетях или поговорив с моими друзьями - она увидела это, посмотрев на бумажку с бессвязными фразами, написанными мною.
Несмотря на то, что инфляции в Латвии сейчас одна из самых низких в ЕС и в апреле потребительские цены были всего на 1,1% выше, чем год назад, довольно быстро растут цены на услуги, кроме того, быстрый рост зарплат как в Латвии, так и в еврозоне является еще одним фактором риска для дальнейшего роста инфляции. Цены на теплоэнергию в апреле были на 17,7% ниже, чем год назад, однако цены на природные ресурсы в мире уже так быстро не снижаются и в последние месяцы снова начали немного расти. Более того, латвийская экономика не росла уже два года, поэтому дальнейший рост зарплат предприниматели могут обеспечивать лишь снова повышая цены на товары и услуги.
26 апреля 1986 года взорвался Чернобыльский ядерный реактор, оставив после себя разрушения и одну из самых опасных вещей в мире - "слоновью ногу". Названное в честь своей интересной формы образование состоит из редкого вещества под названием кориум. Нескольких минут воздействия достаточно, чтобы убить взрослого человека из-за высокого уровня радиации. "Слоновья нога" однажды также была запечатлена на культовом селфи. Два сотрудника поделились историей об опасном явлении.
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