Новый закон ужесточил правила воинского учета, усилил санкции против уклонистов и конкретизировал положения об отсрочке.

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За примерами, когда в Европарламент выбирали людей, в списках приоритетов которых любовь к Латвии находится значительно ниже теплых чувств к России, далеко ходить не надо. Против многолетнего европарламентария Татьяны Жданок начат уголовный процесс в связи с возможным сотрудничеством с российскими спецслужбами. А Андрей Мамыкин даже переехал в Россию, где в пропагандистских передачах оправдывает вторжение России в Украину и критикует Латвию.

"В самом начале, когда мы только начинали работу с творчеством Виктора Цоя, я не совсем понимала его песни", - говорит латвийская кавер-исполнительница Дарья Чеботарёва, чья версия трека "Апрель" собрала 7,7 млн просмотров на YouTube.

Очень быстро после того, как я пришла на прием к Аните Миллере, она указала на одну важную проблему в моем здоровье. Это секрет. Она не нашла бы эту информацию в соцсетях или поговорив с моими друзьями - она увидела это, посмотрев на бумажку с бессвязными фразами, написанными мною.

Несмотря на то, что инфляции в Латвии сейчас одна из самых низких в ЕС и в апреле потребительские цены были всего на 1,1% выше, чем год назад, довольно быстро растут цены на услуги, кроме того, быстрый рост зарплат как в Латвии, так и в еврозоне является еще одним фактором риска для дальнейшего роста инфляции. Цены на теплоэнергию в апреле были на 17,7% ниже, чем год назад, однако цены на природные ресурсы в мире уже так быстро не снижаются и в последние месяцы снова начали немного расти. Более того, латвийская экономика не росла уже два года, поэтому дальнейший рост зарплат предприниматели могут обеспечивать лишь снова повышая цены на товары и услуги.

26 апреля 1986 года взорвался Чернобыльский ядерный реактор, оставив после себя разрушения и одну из самых опасных вещей в мире - "слоновью ногу". Названное в честь своей интересной формы образование состоит из редкого вещества под названием кориум. Нескольких минут воздействия достаточно, чтобы убить взрослого человека из-за высокого уровня радиации. "Слоновья нога" однажды также была запечатлена на культовом селфи. Два сотрудника поделились историей об опасном явлении.

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