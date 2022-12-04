В 1990-х в Китае, в бассейне пустыни Тарим, археологи обнаружили сотни мумифицированных человеческих тел, захороненных в лодках более 4000 лет назад, сообщает CNN.
Видео ⟩ ДНК 5000-летних китайских мумий удивляет археологов со всего мира. Почему?
Их одежда и тела удивительно хорошо сохранились. Благодаря сухому воздуху пустыни хорошо видны даже лица и волосы на телах. Однако с момента их обнаружения исследователи были озабочены вопросом происхождения этих людей.
Судя по остаткам шерстяной одежды, обнаруженной в погребениях, это были кочующие земледельцы степей Западной Азии из горных и пустынных районов оазисов.
Недавние данные, собранные китайскими, европейскими и американскими исследователями из ДНК 13 различных мумий, позволяют предположить, что эти 4000-летние "пришельцы" на самом деле являются выходцами из Азии эпохи ледникового периода.
"У нас есть конкретные доказательства того, что эти люди произошли из генетически изолированной региональной популяции.
Несмотря на факт изоляции, очевидно, что от своих соседей они переняли новые идеи в обработке земли и использовании технологий, в то же время сохранив уникальность своей культуры", - сказала доцент Гарвардского университета Кристина Веринер.
Видео: Сюжет телеканала History о найденных в Китае мумиях (на английском языке)
Возраст одной из мумий, найденных в Таримском бассейне, составляет от 3700 до 4100 лет, а самой старой из них - даже 5000 лет, что делает ее самым древним образцом, найденным в этом регионе Китая.
Доцент Техасского университета Вагиш Нарашиман говорит, что анализ ДНК может рассказать больше об определенных популяциях, чем просто изучение письменного слова.
Также было установлено, что данная группа населения не имела сношений с представителями других регионов, скорее всего, это были жители этого же региона из предыдущих поколений, жившие там 10 000 лет назад.
Найти "следы" людей этого времени очень сложно, до сих пор наиболее изучены были коренные жители Сибири и Америки, называемые культурами охотников-собирателей.
Точно так же для исследователей осталось загадкой, почему эти "мумии" жили так изолированно, ведь информация о других культурах региона свидетельствует об обратном.
Интересно и то, что жители этого региона жили больше возле пустынных оазисов, хотя местом захоронения в данном случае была пустыня.
Кроме того, непонятно, почему их хоронили в лодках с крышками и веслами. Такая традиция захоронения характерна для викингов.
Исследователи в настоящее время называют это самой большой археологической загадкой в азиатском регионе, поскольку недавно обнаруженная информация опровергает ранее принятые теории о привычках коренных народов мира.
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