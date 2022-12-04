Видео ⟩ ДНК 5000-летних китайских мумий удивляет археологов со всего мира. Почему?

Доцент Техасского университета Вагиш Нарашиман говорит, что анализ ДНК может рассказать больше об определенных популяциях, чем просто изучение письменного слова.

Также было установлено, что данная группа населения не имела сношений с представителями других регионов, скорее всего, это были жители этого же региона из предыдущих поколений, жившие там 10 000 лет назад.

Фото: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Найти "следы" людей этого времени очень сложно, до сих пор наиболее изучены были коренные жители Сибири и Америки, называемые культурами охотников-собирателей.

Точно так же для исследователей осталось загадкой, почему эти "мумии" жили так изолированно, ведь информация о других культурах региона свидетельствует об обратном.

Фото: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Интересно и то, что жители этого региона жили больше возле пустынных оазисов, хотя местом захоронения в данном случае была пустыня.

Кроме того, непонятно, почему их хоронили в лодках с крышками и веслами. Такая традиция захоронения характерна для викингов.

Исследователи в настоящее время называют это самой большой археологической загадкой в ​​азиатском регионе, поскольку недавно обнаруженная информация опровергает ранее принятые теории о привычках коренных народов мира.