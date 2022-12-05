На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружены 2,5 тыс. мертвых тюленей

В субботу специалисты по охране природы насчитали около 700 погибших животных, однако в воскресенье их число возросло и достигло самых больших масштабов за последние десять лет.

"К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей, - сказано в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале министерства природы Дагестана. - Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе [канала] Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мёртвых животных".

При этом агентство Интерфакс ранее сообщало, что "состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами".