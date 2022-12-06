Теперь до латвийских болот можно добраться особым способом

Давис с единомышленниками не только спас от разрушения одну из последних в Латвии узкоколейных железных дорог, но и сделал ее доступной для всех желающих… Теперь по настоящей узкоколейной дороге на настоящих вагончиках можно совершить экскурсию на настоящие торфяные разработки.

Фото: Pilt videost

Передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время" поговорила с Дависом и узнала все о его деле.

Давис Буш - справа Фото: скриншот

"Рано в детстве, родители заметили и сам понял, что меня интересует железная дорога. Мне родители рассказывали, что когда я был совсем маленький, я катался в Риге на детской железной дороге… Некоторые железные дороги дома были игрушечные, но, скажем так, не очень много. Довольно рано я понял, что мой интерес гораздо больше, чем вот эти игрушечные. И я довольно рано понял, что детскими железными дорогами не обойдусь…" - рассказывает свою историю Давиc.

Фото: скриншот

Болотные маршруты Латвии уже давно полюбили туристы, вдоль болот можно гулять, по ним можно плавать, но благодаря Давису Бушу и его команде, теперь до болот можно добраться особым способом - по узкоколейке. Подробнее - в выпуске программы!