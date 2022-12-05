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В Молдове, возле границы с Украиной, обнаружены обломки ракеты

rus.tvnet.lv
В Молдове, возле границы с Украиной, обнаружены обломки ракеты
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Упавшая в Молдове ракета.
Упавшая в Молдове ракета. Фото: Twitter/EuropeanPravda

В Молдове, рядом с городом Бричаны, возле украинской границы, сотрудники Министерства внутренних дел нашли обломки ракеты.

"Недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который в связи с сегодняшними российскими бомбардировками усилил бдительность", - говорится в сообщении министерства.

На данный момент район падения ракеты оцеплен, ожидается прибытие специальных служб.

Напомним, что в конце октября в Молдове упали обломки российской ракеты, сбитой украинской ПВО.

После этого Молдова выслала российского дипломата, а Россия в ответ выслала молдавского дипломата.

Кроме того, 15 ноября на территории Польши упали две ракеты, убив двух человек.

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