В Молдове, возле границы с Украиной, обнаружены обломки ракеты

"Недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который в связи с сегодняшними российскими бомбардировками усилил бдительность", - говорится в сообщении министерства.

На території Молдови після обстрілу РФ впала ракетаhttps://t.co/ebKhhyCZzL pic.twitter.com/PjDaGvEzuB — European Pravda (@EuropeanPravda) December 5, 2022

На данный момент район падения ракеты оцеплен, ожидается прибытие специальных служб.

Напомним, что в конце октября в Молдове упали обломки российской ракеты, сбитой украинской ПВО.

После этого Молдова выслала российского дипломата, а Россия в ответ выслала молдавского дипломата.

Кроме того, 15 ноября на территории Польши упали две ракеты, убив двух человек.