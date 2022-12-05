В Молдове, рядом с городом Бричаны, возле украинской границы, сотрудники Министерства внутренних дел нашли обломки ракеты.
В Молдове, возле границы с Украиной, обнаружены обломки ракеты
"Недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции, который в связи с сегодняшними российскими бомбардировками усилил бдительность", - говорится в сообщении министерства.
На території Молдови після обстрілу РФ впала ракетаhttps://t.co/ebKhhyCZzL pic.twitter.com/PjDaGvEzuB— European Pravda (@EuropeanPravda) December 5, 2022
На данный момент район падения ракеты оцеплен, ожидается прибытие специальных служб.
Напомним, что в конце октября в Молдове упали обломки российской ракеты, сбитой украинской ПВО.
После этого Молдова выслала российского дипломата, а Россия в ответ выслала молдавского дипломата.
Кроме того, 15 ноября на территории Польши упали две ракеты, убив двух человек.
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