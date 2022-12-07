Кредитный рейтинг Латвии изменен со стабильного на негативный

Анализируя экономику Латвии,

агентство признает, что затяжные военные действия России в Украине и высокая инфляция увеличивают риски роста и конкурентоспособности Латвии

как небольшой и открытой экономики, а также создают прямые и косвенные издержки для экономики и государственного бюджета.

Негативное влияние российской войны в Украине агентство видит и в других подобных Латвии странах с небольшой и открытой экономикой, например, 2 декабря S&P Global Ratings изменило будущую оценку кредитного рейтинга со стабильной на негативную и Литве.

Что делать?

При этом агентство подчеркивает, что эффективное использование финансирования из фондов ЕС для инвестиций в общественную инфраструктуру и меры, нацеленные на реформы и цифровую трансформацию, снизят влияние рисков, связанных с войной, и поддержат экономический рост в среднесрочной перспективе.

Хотя агентство и отмечает, что фискальная поддержка для компенсации стремительного роста цен на энергоносители и инвестиции в обеспечение энергетической независимости страны несколько усложнят процесс сокращения бюджетного дефицита Латвии, оно в целом приветствует эффективную фискальную политику страны в последние годы и продуманные решения по укреплению энергетической безопасности.

Агентство считает, что умеренный уровень государственного долга Латвии, членство в НАТО и еврозоне, а также способность латвийской экономики адаптироваться к различным вызовам являются основными факторами, которые удерживают уровень кредитного рейтинга на неизменном уровне.