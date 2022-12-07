Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне "А+", изменив будущую оценку кредитного рейтинга со стабильной на негативную, сообщили агентству LЕТА представители Государственной казны.
Кредитный рейтинг Латвии изменен со стабильного на негативный
Анализируя экономику Латвии,
агентство признает, что затяжные военные действия России в Украине и высокая инфляция увеличивают риски роста и конкурентоспособности Латвии
как небольшой и открытой экономики, а также создают прямые и косвенные издержки для экономики и государственного бюджета.
Негативное влияние российской войны в Украине агентство видит и в других подобных Латвии странах с небольшой и открытой экономикой, например, 2 декабря S&P Global Ratings изменило будущую оценку кредитного рейтинга со стабильной на негативную и Литве.
Что делать?
При этом агентство подчеркивает, что эффективное использование финансирования из фондов ЕС для инвестиций в общественную инфраструктуру и меры, нацеленные на реформы и цифровую трансформацию, снизят влияние рисков, связанных с войной, и поддержат экономический рост в среднесрочной перспективе.
Хотя агентство и отмечает, что фискальная поддержка для компенсации стремительного роста цен на энергоносители и инвестиции в обеспечение энергетической независимости страны несколько усложнят процесс сокращения бюджетного дефицита Латвии, оно в целом приветствует эффективную фискальную политику страны в последние годы и продуманные решения по укреплению энергетической безопасности.
Агентство считает, что умеренный уровень государственного долга Латвии, членство в НАТО и еврозоне, а также способность латвийской экономики адаптироваться к различным вызовам являются основными факторами, которые удерживают уровень кредитного рейтинга на неизменном уровне.
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