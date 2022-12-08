Для домохозяйств не вырастет цена газа для отопления

Это может стоить государству 24 миллиона евро, которые придется выплатить в качестве компенсации компании Latvijas gāze (LG).

Поправки внесли депутаты Илзе Индриксоне (Нацобъединение), Айнар Латковскис ("Новое Единство"), Эдгар Таварс ("Объединенный список"), Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), Янис Грасбергс (НО) и Райвис Дзинтарс (НО).

В аннотации к поправкам говорится, что, как уже ранее установлено, домохозяйства, использующие природный газ для отопления, получают снижение платы в размере 30 евро за мегаватт-час (МВтч) в период с 1 июля 2022 года по 30 апреля 2023 года.

Снижение рассчитывается из действующего в настоящее время регулируемого тарифа в размере 108,7 евро за МВтч, что означает, что сниженный тариф на данный момент фактически составляет 78,75 евро за МВтч.

Хотя домохозяйства по-прежнему будут получать поддержку в размере 30 евро за МВтч, новый тариф с 1 января 2023 года, к которому будет применяться это снижение, будет значительно выше. Эта ситуация не касается тех, кто покупает газ для отопления на свободном рынке.