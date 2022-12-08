В окончательном чтении Сейм сегодня принял поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы с целью обеспечения того, чтобы у домохозяйств или связанных пользоваталей, использующих газ для отопления, c 1 января 2023 года не повысилась плата за газ.
Для домохозяйств не вырастет цена газа для отопления
Это может стоить государству 24 миллиона евро, которые придется выплатить в качестве компенсации компании Latvijas gāze (LG).
Поправки внесли депутаты Илзе Индриксоне (Нацобъединение), Айнар Латковскис ("Новое Единство"), Эдгар Таварс ("Объединенный список"), Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), Янис Грасбергс (НО) и Райвис Дзинтарс (НО).
В аннотации к поправкам говорится, что, как уже ранее установлено, домохозяйства, использующие природный газ для отопления, получают снижение платы в размере 30 евро за мегаватт-час (МВтч) в период с 1 июля 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Снижение рассчитывается из действующего в настоящее время регулируемого тарифа в размере 108,7 евро за МВтч, что означает, что сниженный тариф на данный момент фактически составляет 78,75 евро за МВтч.
Хотя домохозяйства по-прежнему будут получать поддержку в размере 30 евро за МВтч, новый тариф с 1 января 2023 года, к которому будет применяться это снижение, будет значительно выше. Эта ситуация не касается тех, кто покупает газ для отопления на свободном рынке.
В целях обеспечения того, чтобы с 1 января 2023 года и связанные пользователи получали ту же поддержку, что и пользователи, покупающие природный газ для отопления на свободном рынке, закон упрощается - установлено, что с 1 декабря 2020 года потолок цены на газ для отопления составляет 78,75 евро за МВтч или 0,07875 евро за киловатт-час.
Для упрощения объединены механизмы, устанавливающие потолок цен на уровне 108,7 евро за МВтч, из которых вычиталось 30 евро на поддержку МВтч.
Принятые поправки предусматривают поддержку домохозяйств в условиях высоких цен на энергоносители, тем самым ограничивая рост энергетической бедности, поясняется в аннотации.
Для того, чтобы тариф связанных пользователей не увеличился быстро с 1 января 2023 года, будет произведен единовременный платеж публичному торговцу, то есть Latvijas gāze для компенсации убытков, понесенных во второй половине 2022 года в результате разницы цен на газ. По подсчетам LG, предварительные затраты на компенсацию составляют 24 млн евро, что не повлияет на государственный бюджет.
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