Уже через две недели, 16 января, в Риге откроется новый магазин Lidl на улице Лапсу, 6. При его строительстве была значительно улучшена инфраструктура, что повысило доступность и безопасность окружающей среды, а также преобразило ранее заброшенный квартал, сделав его светлым и ухоженным. На прилегающей к магазину территории построены новые пешеходные тротуары, установлены система умных светофоров и новое освещение, проложена канализация, а также обновлено асфальтовое покрытие улиц Лапсу и Деглава.
В январе в Риге откроется еще один Lidl
Магазин откроет двери для посетителей 16 января в 7:30. Это будет первый магазин, который откроется в этом году, а открытие еще двух магазинов планируется в ближайшее время.
Для посетителей в новом магазине предусмотрено 10 касс самообслуживания и пять обычных касс, что позволит каждому выбрать наиболее удобный способ покупок.
В процессе строительства магазина были снесены старые здания и ограждения, в результате чего бывший промышленный квартал стал светлым и ухоженным. Здание магазина Lidl дополняет специально построенная благоустроенная крытая площадка. Она выполнена из остекленных алюминиевых конструкций, которые обеспечивают дополнительное проникновение света. В этой зоне предусмотрены 32 места для велосипедов. В целом на территории возле магазина будет доступно 112 просторных парковочных мест для автомобилей.
Кроме того, были построены новые тротуары, а для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта установлена новая система умных светофоров.
Также была благоустроена улица Лапсу, в том числе обновлены коммунальная и ливневая канализация, покрытие улицы на площади 1074 м² и построены две искусственные неровности для ограничения скорости, чтобы повысить безопасность людей.
В рамках строительства магазина было обновлено покрытие улицы Аугуста Деглава на площади 1007 м², построены новые тротуары и обновлено их асфальтовое покрытие на общей площади 874 м². На улице Аугуста Деглава установлены опоры уличного освещения предприятия Rīgas gaisma, что обеспечит безопасное и комфортное передвижение в темное время суток.
В рамках работ по благоустройству на территории посажено 27 новых деревьев и 387 кустарников, чтобы создать приятную зеленую среду и для посетителей магазина, и для местных жителей.
Строительные работы выполняло SIA Anzāģe, проектирование - Dual Arhitekti, а строительный надзор осуществляло BLV Advisory Group.
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