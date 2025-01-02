В январе в Риге откроется еще один Lidl

Магазин откроет двери для посетителей 16 января в 7:30. Это будет первый магазин, который откроется в этом году, а открытие еще двух магазинов планируется в ближайшее время.

Для посетителей в новом магазине предусмотрено 10 касс самообслуживания и пять обычных касс, что позволит каждому выбрать наиболее удобный способ покупок.

В процессе строительства магазина были снесены старые здания и ограждения, в результате чего бывший промышленный квартал стал светлым и ухоженным. Здание магазина Lidl дополняет специально построенная благоустроенная крытая площадка. Она выполнена из остекленных алюминиевых конструкций, которые обеспечивают дополнительное проникновение света. В этой зоне предусмотрены 32 места для велосипедов. В целом на территории возле магазина будет доступно 112 просторных парковочных мест для автомобилей.

Кроме того, были построены новые тротуары, а для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта установлена новая система умных светофоров.

Также была благоустроена улица Лапсу, в том числе обновлены коммунальная и ливневая канализация, покрытие улицы на площади 1074 м² и построены две искусственные неровности для ограничения скорости, чтобы повысить безопасность людей.

В рамках строительства магазина было обновлено покрытие улицы Аугуста Деглава на площади 1007 м², построены новые тротуары и обновлено их асфальтовое покрытие на общей площади 874 м². На улице Аугуста Деглава установлены опоры уличного освещения предприятия Rīgas gaisma, что обеспечит безопасное и комфортное передвижение в темное время суток.

В рамках работ по благоустройству на территории посажено 27 новых деревьев и 387 кустарников, чтобы создать приятную зеленую среду и для посетителей магазина, и для местных жителей.

Строительные работы выполняло SIA Anzāģe, проектирование - Dual Arhitekti, а строительный надзор осуществляло BLV Advisory Group.

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