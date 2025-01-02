Россия лишилась транзита газа через Украину в Европу. Кто проиграл и что будет дальше?

Пока "Газпром" прокачивал газ через Украину, за все время российского вторжения никто целенаправленно не бомбил и не разрушал газопроводы и перекачивающие станции ни в Украине, ни в России. Теперь этот риск возрастает.

Потеря инфраструктуры для доставки газа из Западной Сибири в Европу болезненно отразится на перспективах "Газпрома".

Именно он стал главной жертвой газовой войны Путина — в прошлом году монополист впервые за четверть века оказался убыточным, а его выручка сократилась более чем на 25%. Полноценную замену самому близкому и богатому рынку сбыта "Газпром" не нашел и не найдет еще долгие годы.

Поможет ли Трамп "Газпрому"

Пожар на газопроводе на окраине Харькова после российского ракетного обстрела 23 января 2024 года Фото: EPA

Отвоевать потерянный европейский рынок надежды еще есть, и связаны они с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, отмечают аналитики исследовательского центра ICIS. Правда, надежды эти тают с каждым днем.

"Трамп пообещал положить конец войне. Не исключено, что он заставит Украину возобновить прямые переговоры с Россией, в том числе, возможно, и о транзите газа, — пишут они. — И если ЕС не введет собственные санкции против российского газа, "Газпром" наверняка попытается вернуть утраченную долю европейского рынка".

Однако времени мало — уже в этом году резко вырастет производство сжиженного газа в США и Катаре — главных конкурентах России на европейском рынке. К тому же Трамп обещал резко нарастить добычу и заставить Европу покупать больше американского газа.

Если цены снизятся, а предложение вырастет, дело может дойти уже и до отказа не только от российского трубопроводного газа, но и от сжиженного, поставки которого из России в Европу пока что только увеличиваются. Пострадает не только "Газпром", но и второй российский газовый гигант "Новатэк".

"Это будет покруче прекращения транзита через Украину", — сказал глава газовых аналитиков исследовательского центра ICIS Том Марзек-Мансер.