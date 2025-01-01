Жителям Латвии увеличат плату за распределение электроэнергии

Для подключений с "Основным" тарифным планом фактическая плата за поддержание мощности с 2025 года увеличится: для 1F подключений - на 2-3 евро (без НДС), а для 3F подключений - на 4-6 евро (без НДС).

В Sadales tīkls подчеркивают, что изменения в счетах клиентов за 2025 год могут быть связаны с изменением объема потребления электроэнергии или колебаниями цен на электроэнергию, а не с распределением.

На сайте компании sadalestikls.lv доступен тарифный калькулятор, который позволяет каждому проверить, как именно изменятся его счета.

Для подключений с "Основным" тарифным планом фиксированная часть платы за услуги распределения для 1F подключений составит 5-7,5 евро (без НДС), а для 3F подключений - 11–17 евро (без НДС). Для подключений мощностью 32A и более плата останется прежней.

Планы с "Специальным" тарифом останутся неизменными, однако немного увеличится порог потребления, для которого они наиболее выгодны.

Представители Sadales tīkls напоминают, что плата за услуги распределения и передачи электроэнергии составляет лишь часть ежемесячного счета за электричество. Остальные части включают плату за потребленную электроэнергию, которая зависит от выбранного клиентом тарифного плана, и НДС.

Напомним, что в 2023 году Sadales tīkls увеличил оборот на 14% до 343,332 миллиона евро, а прибыль составила 16,906 миллиона евро после убытков годом ранее.

Sadales tīkls является частью государственного концерна Latvenergo и отвечает за эксплуатацию и развитие электрических сетей в Латвии.

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