Из-за сокращения государственной поддержки с января 2025 года в счетах за электроэнергию для жителей Латвии увеличится плата за услуги распределения, хотя сами тарифные значения останутся неизменными, сообщили представители Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Жителям Латвии увеличат плату за распределение электроэнергии
Регулятор объясняет, что, хотя значения тарифов не меняются, из-за сокращения государственной поддержки, введенной в январе 2024 года, фактическая плата за фиксированную часть тарифа распределения вырастет. Эта поддержка была установлена Законом о рынке электроэнергии и касалась ограничения роста фиксированных частей тарифа для большинства подключений частных лиц.
В частности, фактическая плата за фиксированную часть тарифа для домашних хозяйств с однофазными подключениями (1F) мощностью 16–25 ампер (A) и трехфазными подключениями (3F) мощностью 16–25A увеличится на 2–6 евро (без НДС).
Эти изменения жители увидят в счетах, начиная с февраля 2025 года.
При этом SPRK подчеркивает, что пересматривать тарифы на распределение электроэнергии в 2025 году не потребуется. По данным оператора Sadales tīkls, регуляторный расчетный остаток за 2024 год составил 0,9% от планируемых эксплуатационных расходов, что ниже порогового значения в 1%.
Это означает, что SPRK будет рассматривать возможные изменения тарифов только с 1 января 2026 года, после завершения расчета за третий тарифный период - 2025 год.
Согласно изменениям в Законе о рынке электроэнергии, принятым в ноябре 2023 года, в 2025 году продолжит действовать государственная поддержка для частных лиц с подключениями 1F 16–25A и 3F 16–25A, но ее объем уменьшится. Для подключений, на которые государственная поддержка не распространяется, плата за распределение останется на уровне 2024 года.
Для подключений с "Основным" тарифным планом фактическая плата за поддержание мощности с 2025 года увеличится: для 1F подключений - на 2-3 евро (без НДС), а для 3F подключений - на 4-6 евро (без НДС).
В Sadales tīkls подчеркивают, что изменения в счетах клиентов за 2025 год могут быть связаны с изменением объема потребления электроэнергии или колебаниями цен на электроэнергию, а не с распределением.
На сайте компании sadalestikls.lv доступен тарифный калькулятор, который позволяет каждому проверить, как именно изменятся его счета.
Для подключений с "Основным" тарифным планом фиксированная часть платы за услуги распределения для 1F подключений составит 5-7,5 евро (без НДС), а для 3F подключений - 11–17 евро (без НДС). Для подключений мощностью 32A и более плата останется прежней.
Планы с "Специальным" тарифом останутся неизменными, однако немного увеличится порог потребления, для которого они наиболее выгодны.
Представители Sadales tīkls напоминают, что плата за услуги распределения и передачи электроэнергии составляет лишь часть ежемесячного счета за электричество. Остальные части включают плату за потребленную электроэнергию, которая зависит от выбранного клиентом тарифного плана, и НДС.
Напомним, что в 2023 году Sadales tīkls увеличил оборот на 14% до 343,332 миллиона евро, а прибыль составила 16,906 миллиона евро после убытков годом ранее.
Sadales tīkls является частью государственного концерна Latvenergo и отвечает за эксплуатацию и развитие электрических сетей в Латвии.
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