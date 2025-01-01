С 1 января 2025 года для работников строительной отрасли минимальная зарплата составит 1050 евро в месяц или 6,29 евро в час. Это решение было принято комитетом по генеральному соглашению, сообщили представители Латвийского профсоюза работников строительной отрасли (LBNA).
В строительной отрасли Латвии установлена минимальная зарплата
В переходный период до 31 декабря 2025 года для работников, чья профессия относится к 9-й основной группе профессий, минимальная зарплата может быть ниже. Однако она не должна составлять менее 930 евро в месяц (5,57 евро в час) или 830 евро в месяц (4,97 евро в час), если стаж работы у конкретного работодателя за последние 12 месяцев составляет менее шести месяцев.
При применении сниженной минимальной зарплаты за сверхурочную работу необходимо выплачивать 100% надбавки.
LBNA отмечает, что это является небольшим прогрессом в сотрудничестве социальных партнёров отрасли. Однако отсутствие регулярного повышения минимальной зарплаты для всех категорий работников в отрасли снизило ее реальное влияние, поскольку как средняя зарплата в отрасли, так и общенациональная минимальная зарплата росли значительно быстрее за последние пять лет, подчеркнули представители профсоюза.
Профсоюз также указал, что уровень минимальной зарплаты оказывает прямое влияние на объем теневой экономики в отрасли, так как каждый евро, выплачиваемый в качестве минимальной зарплаты, не оказывается в конверте.
С учетом медленного роста минимальной зарплаты, LBNA считает необходимым усилить план борьбы с теневой экономикой. Среди мер предлагается установить не только минимальную зарплату в генеральном соглашении, но и ввести обязательное ведение налоговых счетов, солидарную ответственность на всех уровнях субподрядчиков, отчетность о взносах государственного социального страхования на строительных объектах, а также отчётность о среднемесячной зарплате по основным профессиональным группам.
LBNA считает, что в будущем минимальную зарплату в рамках генерального соглашения следует повышать автоматически, чтобы она соответствовала реальной ситуации в отрасли.
В прошлом году минимальная зарплата в строительной отрасли составляла 930 евро в месяц или 5,57 евро в час.
Генеральное соглашение - это отраслевое коллективное соглашение между организацией работодателей и профсоюзом работников. Оно устанавливает минимальные условия для всей отрасли. Генеральное соглашение обязательно для всех работодателей, независимо от их организационно-правовой формы, которые на основе трудового договора нанимают хотя бы одного сотрудника, осуществляющего хозяйственную деятельность в строительной отрасли на территории Латвии.
Генеральное соглашение в строительной отрасли было подписано между Латвийским профсоюзом работников строительной отрасли и тремя организациями работодателей: Латвийским строительным партнерством, Ассоциацией строителей Латвии, Ассоциацией дорожного строительства Латвии, а также отдельными компаниями. Оно действует с 3 ноября 2019 года.
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