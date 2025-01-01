В строительной отрасли Латвии установлена минимальная зарплата

В переходный период до 31 декабря 2025 года для работников, чья профессия относится к 9-й основной группе профессий, минимальная зарплата может быть ниже. Однако она не должна составлять менее 930 евро в месяц (5,57 евро в час) или 830 евро в месяц (4,97 евро в час), если стаж работы у конкретного работодателя за последние 12 месяцев составляет менее шести месяцев.

При применении сниженной минимальной зарплаты за сверхурочную работу необходимо выплачивать 100% надбавки.

LBNA отмечает, что это является небольшим прогрессом в сотрудничестве социальных партнёров отрасли. Однако отсутствие регулярного повышения минимальной зарплаты для всех категорий работников в отрасли снизило ее реальное влияние, поскольку как средняя зарплата в отрасли, так и общенациональная минимальная зарплата росли значительно быстрее за последние пять лет, подчеркнули представители профсоюза.

Профсоюз также указал, что уровень минимальной зарплаты оказывает прямое влияние на объем теневой экономики в отрасли, так как каждый евро, выплачиваемый в качестве минимальной зарплаты, не оказывается в конверте.