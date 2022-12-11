Летающие хулиганки Центрального рынка снова ограбили женщину; банда орудует и в Лиепае

Фото: Paulpixs/Shutterstock

Фото: Giles Kent/Shutterstock

Но есть и места, где чайки увековечены в бронзе - например, в Юрмале.

Санитары города

Латвийской орнитологическое общество пишет в Facebook: "Раньше чайки в основном гнездовались на болотах и приморских озерах. Люди неблагоприятно повлияли на места гнездования этого вида (многие болота разработаны, число птиц в приморских озерах снизили как люди, так и американские норки), поэтому чайки были вынуждены искать альтернативные места гнездования - биотопы искусственного происхождения - крыши городских домов, которые являются оптимальным местом, так как там почти нет хищников.

Чайки обоснованно считаются санитарами города. Они регулярно посещают мусорные контейнеры, поедают остатки продуктов питания и таким образом снижают риск распространения различных инфекций, а также число крыс в городе".

Как подружиться с чайкой

Женщина на Центральном рынке наблюдала захватывающую картину:

"Стою у Центрального рынка в Риге, жду трамвая. На бетонном бортике собрались голуби и чайки. Вдруг одна, большая, приближается к углу, и глазами что-то ищет. Наблюдаю за ней, и у меня возникли ассоциации с "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" Ричарда Баха. Улыбнулась про себя, а чайка продолжала сидеть и наблюдать. И затем все произошло - идет дедушка, подходит к чайке и спрашивает: "Ну, ты уже меня ждешь?" И чайка вдруг радуется, видя ему. Не спрашивайте у меня, как выглядит радость чайки, просто почувствовала это через кожу.

Он ее покормил, погладил и ушел. Чайка улетела. Это было в 10:45 сегодня с утра".

Нужно признать, что есть ощущение, что без чаек рынок перестанет быть настоящим рынком - со всей этой суровой романтикой, громким и бесстыдным поведением этих летающих хулиганов.