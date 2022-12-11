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Летающие хулиганки Центрального рынка снова ограбили женщину; банда орудует и в Лиепае

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Летающие хулиганки Центрального рынка снова ограбили женщину; банда орудует и в Лиепае
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Фото: Ivanchik/Shutterstock

Чайки, проживающие в районе Центрального рынка, стали печально известны своими хулиганскими выходками. Им уже давно недостаточно того, что валяется на рынке - они стали бесстыдными грабителями. Ограбления происходят настолько виртуозно, что люди отделываются только легким испугом, да и потом смеха получается больше, чем гнева, пишет портал Apollo.lv.

Вита Берзиня в Twitter поделилась пережитым:

"Собралась на центральный рынок купить чего-нибудь для собаки, иду счастливая обратно, ем теплую сырную булочку. БДЫЩ, на меня пикирует чайка, вырывает вкусную булочку и проглатывает, бесстыдно глядя в глаза мне и очень развлеченным туристам. Она это заслужила, God bless!"

Этот случай - не единственный, в соцсетях можно найти много историй "пострадавших":

"О чайках. Вчерашний день. Центральный рынок. Дочь выходит из павильона с невероятно вкусным местным печеньем в пакетике. Вытаскивает, кусает и... кричит. Угадаешь, почему? Правильно, умный песик! Чайка, или как ее там - вырывает из рук печенье со всем пакетиком и исчезает".

"Один раз на берегу канала у Центрального рынка, где трамвайная остановка, видела, как большая чайка вырвала у женщины мороженое. Подошла по перилам на краю канала, потянулась и взяла. Птица выглядела настолько уверенной, что женщина даже не пыталась протестовать". 

Чайки могут навести страху, в свою очередь им самим ничего не страшно. Суровая реальность жизни и рынка!

"Нет, больше никогда в жизни ничего не открою и не буду шуршать рядом с ними. Ужасные когти. Больше не удивляюсь и рассказам, что чайки едят голубей и крыс. Уже и у первоклассников телефоны отнимают".

"Вау! Это мой самый большой страх где и когда угодно. Ни раз шла мимо этих городских куриц со свежей узбекской булочкой в руках и думала, что они же никогда не осмелятся напасать на меня, ведь так? Нет, нет, нет, нет... в дальнейшем будут открывать пакетик только у Origo". 

От чаек пострадал малыш в Лиепае

Чайки размножились и стали бесстыдными грабителями и в Лиепае. Они собираются в районе пдощади Рожу и, сидя на лампах, высматривают сверху "жертв". Главная примета "жертвы" - конечно, еда в руке.

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что этой осенью в результате нападения чайки пострадал двухлетний ребенок. Чайка напала на малыша напротив стоянки, между гостиницей Līva и домом Лиепайского латышского общества.

Мама малыша рассказала порталу: "Вечером шли мимо стоянки, когда внезапно сын начал плакать - к нему со спины подлетела чайка и пыталась вырвать из рук булочку с корицей, укусив ребенка за палец. Палец распух и кровоточил, ребенок очень перепугался, долго не могла его успокоить.

Булочку птице схватить не удалось, она находилась на земле. Была настолько зла, что не позволила чайке ее съесть - схватила и выбросила в мусорник", - рассказала мама.

Портал пишет, что на прошлой неделе похожее нападение лиепайчанка пережила у городской елки - внезапно почувствовала сильный удар сзади, и затем у нее из рук молниеносно вырвали хот-дог.

Другие лиепайчане также поделились на портале своим опытом.

Эвита Дзинтарниеце: "У меня дважды вырывали булочку из рук. Я это воспринимаю, как знак, что хватит жрать".

Райвис Кепалс: "На меня тоже напала, когда шел мимо площади Рожу с хот-догом из Narvesen. Но не удалось, отбился. Хот-дог был защищен".

Синтия Деклава: "На рынке у сына из рук вырвали сосиску в тесте, ничего плохого с ребенком не произошло, отделались испугом. Но во дворе жилого дома, когда у чайки родился птенец, было невозможно находиться, она нападала как на больших, так и на маленьких, даже в случае, если еды ни у кого в руках не было. У меня лично в конце лета сорвала с головы солнечные очки. Эти чайки - неконтролируемы".

От предупредительных знаков до памятников

Чайки, конечно, фотогеничные до ужаса. И громкие. 

И бесстыдные до ужаса, конечно.

Они живут по принципу "Если дают, надо брать. Если не дают, надо отобрать".

В некоторых странах в портовых районах и на побережье, где много уличных кафе, ставят даже предупредительные знаки об агрессивных чайках, которые могут напасть и отнять еду.

Фото: Paulpixs/Shutterstock
Фото: Giles Kent/Shutterstock

Но есть и места, где чайки увековечены в бронзе - например, в Юрмале.

Санитары города 

Латвийской орнитологическое общество пишет в Facebook: "Раньше чайки в основном гнездовались на болотах и приморских озерах. Люди неблагоприятно повлияли на места гнездования этого вида (многие болота разработаны, число птиц в приморских озерах снизили как люди, так и американские норки), поэтому чайки были вынуждены искать альтернативные места гнездования - биотопы искусственного происхождения - крыши городских домов, которые являются оптимальным местом, так как там почти нет хищников.

Чайки обоснованно считаются санитарами города. Они регулярно посещают мусорные контейнеры, поедают остатки продуктов питания и таким образом снижают риск распространения различных инфекций, а также число крыс в городе".

Как подружиться с чайкой

Женщина на Центральном рынке наблюдала захватывающую картину:

"Стою у Центрального рынка в Риге, жду трамвая. На бетонном бортике собрались голуби и чайки. Вдруг одна, большая, приближается к углу, и глазами что-то ищет. Наблюдаю за ней, и у меня возникли ассоциации с "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" Ричарда Баха. Улыбнулась про себя, а чайка продолжала сидеть и наблюдать. И затем все произошло - идет дедушка, подходит к чайке и спрашивает: "Ну, ты уже меня ждешь?" И чайка вдруг радуется, видя ему. Не спрашивайте у меня, как выглядит радость чайки, просто почувствовала это через кожу.

Он ее покормил, погладил и ушел. Чайка улетела. Это было в 10:45 сегодня с утра".

Нужно признать, что есть ощущение, что без чаек рынок перестанет быть настоящим рынком - со всей этой суровой романтикой, громким и бесстыдным поведением этих летающих хулиганов.

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