Чайки, проживающие в районе Центрального рынка, стали печально известны своими хулиганскими выходками. Им уже давно недостаточно того, что валяется на рынке - они стали бесстыдными грабителями. Ограбления происходят настолько виртуозно, что люди отделываются только легким испугом, да и потом смеха получается больше, чем гнева, пишет портал Apollo.lv.
Летающие хулиганки Центрального рынка снова ограбили женщину; банда орудует и в Лиепае
Вита Берзиня в Twitter поделилась пережитым:
"Собралась на центральный рынок купить чего-нибудь для собаки, иду счастливая обратно, ем теплую сырную булочку. БДЫЩ, на меня пикирует чайка, вырывает вкусную булочку и проглатывает, бесстыдно глядя в глаза мне и очень развлеченным туристам. Она это заслужила, God bless!"
Saņēmos aiziet uz Centrāltirgu sapirkties labumus sunim, eju laimīga prom, ēdot siltu siera bulciņu. BLADĀC, man pikē virsū kaija, izrauj gardo siermaizīti un norij to turpat, nekaunīgi skatoties acīs man un ļoti izklaidētiem tūristiem. Viņa to ir pelnījusi, God bless! pic.twitter.com/Wx9B0b9Awi— Vita Bērziņa (@VitaBerzina) December 10, 2022
Этот случай - не единственный, в соцсетях можно найти много историй "пострадавших":
"О чайках. Вчерашний день. Центральный рынок. Дочь выходит из павильона с невероятно вкусным местным печеньем в пакетике. Вытаскивает, кусает и... кричит. Угадаешь, почему? Правильно, умный песик! Чайка, или как ее там - вырывает из рук печенье со всем пакетиком и исчезает".
Speciāli @san_poki par kaijām. Vakardiena. Centrāltirgus. Meita iznāk no paviljona ar brīnumgardu mājražotāju cepumu maisiņā. Pavelk laukā, nokožas un... iekliedzas. Uzmini kāpēc? Pareizi, gudrs sunītis! Kaija, vai kāviņusauc - izrāva no rokām cepumu ar visu maisiņu un pazuda.— Iveta🇱🇻🇺🇦 (@IvetaDaine) March 20, 2022
"Один раз на берегу канала у Центрального рынка, где трамвайная остановка, видела, как большая чайка вырвала у женщины мороженое. Подошла по перилам на краю канала, потянулась и взяла. Птица выглядела настолько уверенной, что женщина даже не пыталась протестовать".
reiz kanālmalā pie Centrāltirgus, kur tramvaja pietura, redzēju, kā lielā kaija izrauj sievietei saldējumu. pienāca pa kanālmalas margām klāt pastiepās un paņēma. putns izskatījās tik pārliecinoši, ka sieviete pat nemēģināja protestēt.— Rūta Mežavilka (@Ruta_Mezavilka) May 5, 2020
Чайки могут навести страху, в свою очередь им самим ничего не страшно. Суровая реальность жизни и рынка!
"Нет, больше никогда в жизни ничего не открою и не буду шуршать рядом с ними. Ужасные когти. Больше не удивляюсь и рассказам, что чайки едят голубей и крыс. Уже и у первоклассников телефоны отнимают".
Nope, vairs nekad mūžā neko neatvēršu un nečaukstināšu viņu tuvumā. Baigie nagi. Vairs nebrīnos arī par stāstiem, ka tās kaijas ēdot baložus un žurkas. Gan jau arī pirmklasniekiem telefonus atņem.— Vita Bērziņa (@VitaBerzina) December 10, 2022
"Вау! Это мой самый большой страх где и когда угодно. Ни раз шла мимо этих городских куриц со свежей узбекской булочкой в руках и думала, что они же никогда не осмелятся напасать на меня, ведь так? Нет, нет, нет, нет... в дальнейшем будут открывать пакетик только у Origo".
wou! šīs ir manas lielākās bailes jebkur un jebkad. ne reizi vien esmu gājusi garām tām urbānajām vistām ar svaigu uzbeku maizīti rokās un domājusi, ka nekad taču tās neuzdrošinātos man uzbrukt, ne? nu, nē, nē, nē.. turpmāk atvēršu maisiņu tikai pie Origo 🥹— Zane Grēviņa (@ZGrevina) December 10, 2022
От чаек пострадал малыш в Лиепае
Чайки размножились и стали бесстыдными грабителями и в Лиепае. Они собираются в районе пдощади Рожу и, сидя на лампах, высматривают сверху "жертв". Главная примета "жертвы" - конечно, еда в руке.
Портал liepajniekiem.lv сообщает, что этой осенью в результате нападения чайки пострадал двухлетний ребенок. Чайка напала на малыша напротив стоянки, между гостиницей Līva и домом Лиепайского латышского общества.
Мама малыша рассказала порталу: "Вечером шли мимо стоянки, когда внезапно сын начал плакать - к нему со спины подлетела чайка и пыталась вырвать из рук булочку с корицей, укусив ребенка за палец. Палец распух и кровоточил, ребенок очень перепугался, долго не могла его успокоить.
Булочку птице схватить не удалось, она находилась на земле. Была настолько зла, что не позволила чайке ее съесть - схватила и выбросила в мусорник", - рассказала мама.
Портал пишет, что на прошлой неделе похожее нападение лиепайчанка пережила у городской елки - внезапно почувствовала сильный удар сзади, и затем у нее из рук молниеносно вырвали хот-дог.
Другие лиепайчане также поделились на портале своим опытом.
Эвита Дзинтарниеце: "У меня дважды вырывали булочку из рук. Я это воспринимаю, как знак, что хватит жрать".
Райвис Кепалс: "На меня тоже напала, когда шел мимо площади Рожу с хот-догом из Narvesen. Но не удалось, отбился. Хот-дог был защищен".
Синтия Деклава: "На рынке у сына из рук вырвали сосиску в тесте, ничего плохого с ребенком не произошло, отделались испугом. Но во дворе жилого дома, когда у чайки родился птенец, было невозможно находиться, она нападала как на больших, так и на маленьких, даже в случае, если еды ни у кого в руках не было. У меня лично в конце лета сорвала с головы солнечные очки. Эти чайки - неконтролируемы".
От предупредительных знаков до памятников
Чайки, конечно, фотогеничные до ужаса. И громкие.
Rīgas kaija Nr. 36. #042 #365project #centrāltirgus #kaija #Ecolines #autoosta https://t.co/bLYx5jGZtO pic.twitter.com/ZrlGxBk4Q9— Mārtiņš Bruņenieks (@Papuass) February 11, 2017
И бесстыдные до ужаса, конечно.
Они живут по принципу "Если дают, надо брать. Если не дают, надо отобрать".
Viņa dzīvo pēc principa "Ja dod, tad ņem. Ja nedod, tad atņem."— Artūrs Jenots 🇱🇻 🇺🇦 (@artursjenots) December 10, 2022
В некоторых странах в портовых районах и на побережье, где много уличных кафе, ставят даже предупредительные знаки об агрессивных чайках, которые могут напасть и отнять еду.
Но есть и места, где чайки увековечены в бронзе - например, в Юрмале.
Санитары города
Латвийской орнитологическое общество пишет в Facebook: "Раньше чайки в основном гнездовались на болотах и приморских озерах. Люди неблагоприятно повлияли на места гнездования этого вида (многие болота разработаны, число птиц в приморских озерах снизили как люди, так и американские норки), поэтому чайки были вынуждены искать альтернативные места гнездования - биотопы искусственного происхождения - крыши городских домов, которые являются оптимальным местом, так как там почти нет хищников.
Чайки обоснованно считаются санитарами города. Они регулярно посещают мусорные контейнеры, поедают остатки продуктов питания и таким образом снижают риск распространения различных инфекций, а также число крыс в городе".
Как подружиться с чайкой
Женщина на Центральном рынке наблюдала захватывающую картину:
"Стою у Центрального рынка в Риге, жду трамвая. На бетонном бортике собрались голуби и чайки. Вдруг одна, большая, приближается к углу, и глазами что-то ищет. Наблюдаю за ней, и у меня возникли ассоциации с "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" Ричарда Баха. Улыбнулась про себя, а чайка продолжала сидеть и наблюдать. И затем все произошло - идет дедушка, подходит к чайке и спрашивает: "Ну, ты уже меня ждешь?" И чайка вдруг радуется, видя ему. Не спрашивайте у меня, как выглядит радость чайки, просто почувствовала это через кожу.
Он ее покормил, погладил и ушел. Чайка улетела. Это было в 10:45 сегодня с утра".
Нужно признать, что есть ощущение, что без чаек рынок перестанет быть настоящим рынком - со всей этой суровой романтикой, громким и бесстыдным поведением этих летающих хулиганов.
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