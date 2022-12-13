Во вторник вечером электроэнергия будет самой дорогой с вечера 1 сентября

По данным биржи, во вторник стоимость электроэнергии будет довольно высокой весь день - около 50-55 центов за киловатт-час. В свою очередь, пик цен ожидается в 18-19 часов, когда стоимость электроэнергии составит 66,5 цента за киловатт-час.

Цена немного упадет вечером - после 21 часа, а после полуночи электроэнергия будет стоить 28,3 цента за киловатт-час.

В декабре снова выросла среднесуточная стоимость электроэнергии. На прошедшей неделе она составляла 23,2 цента за киловатт-час, что является самым высоким показателем с начала сентября, когда электричество в среднем стоило 44,1 цента за киловатт-час.

Росту цен на электроэнергию в регионе на прошлой неделе способствовала главным образом более холодная погода, в результате чего общее потребление региона по сравнению с предыдущей неделей выросло на 9%. Кроме того, на рост цен повлияло и снижение выработки АЭС в конце недели - с пятницы из-за проблемы с главным генератором на девять дней был остановлен третий реактор в шведском Оскарсхамне. Однако более резкий рост цен затормозило увеличение выработки ветряных электростанций в регионе Nord Pool - по сравнению с неделей ранее оно составило 36%.