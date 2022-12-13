Биография Элвиса и "Аватар 2": объявлены номинации на "Золотой глобус"

Больше всего номинаций получил новый фильм Мартина Макдоны "Банши Инишерина" с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном. В 2017 году фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" того же режиссера получил статуэтку за лучший фильм в категории "Драма".

"Банши Инишерина" претендует на восемь статуэток, в том числе в номинации "Лучшая комедия", за которую также поборются "Достать ножи: Стеклянная луковица" Райана Джонсона, "Вавилон" Дэмьена Шазелла, "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта и "Треугольник печали" Рубена Эстлунда.

На звание "Лучшей драмы" претендуют новый фильм Стивена Спилберга "Фабельманы", "Элвис" База Лурмана, "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински и "Тар" Тодда Филда.

"Лучшим драматическим сериалом" могут стать "Дом Дракона", "Лучше звоните Солу", "Корона", "Озарк" и "Разделение". Среди комедийных сериалов это "Уэнсдэй", "Начальная школа Эббот", "Медведь", "Хитрости" и "Убийства в одном здании".

Церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет 10 января. Награду будут вручать в 80-й раз. "Золотой глобус" часто называют "репетицией "Оскара", поэтому по лауреатам этой премии часто делают прогнозы и относительно результатов главной кинопремии мира.