Агентство кредитных рейтингов R&I сохранило рейтинг Латвии на уровне "A"

R&I прогнозирует, что темпы роста экономики Латвии снизятся, на что повлияют высокая инфляция и экономический спад в большинстве европейских стран, являющихся торговыми партнерами Латвии.

В то же время агентство отмечает, что сильная бизнес-среда в Латвии и доступное в ближайшие годы финансирование из фондов ЕС, которое может быть использовано для увеличения экономического потенциала и решения демографических проблем, позволяют прогнозировать, что в в среднесрочной перспективе экономика Латвии вернется на уровень роста до пандемии Covid-19.

Агентство также отмечает, что с учетом того, что Латвия сделала по укреплению энергетической независимости, маловероятно, что ограничение доступности энергоресурсов со стороны России окажет негативное влияние на экономику Латвии.

Агентство также указывает, что уровень госдолга, а также расходы на его обслуживание ниже средних показателей стран ЕС. R&I не видит рисков для устойчивости госдолга.

Предыдущий кредитный рейтинг Латвии был опубликован R&I 13 декабря 2021 года, когда он был подтвержден на уровне "А" со стабильной оценкой в будущем.