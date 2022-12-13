Elering: ближайшие дни в электросистеме Балтийского региона могут оказаться проблемными

Об этом BNS сообщила пресс-служба энергетической компании Elering, отметив, что напряженная ситуация в электроэнергетической системе региона в основном связана с одновременным выходом из строя нескольких крупных производственных мощностей, особенно в странах Северной Европы, а также в странах Балтии.

Кроме того, на резерв производственных мощностей влияет резкое снижение объемов производства ветровых электростанций. При этом уровень потребления электроэнергии зимний, отмечает Elering.

В случае возникновения ограничений на рынке электроэнергии системные операторы при необходимости могут использовать различные резервы для обеспечения устойчивости систем электроснабжения. Потребители электроэнергии могут внести свой вклад, сократив потребление электроэнергии в часы пик - в период с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Отчет Elering о надежности поставок, опубликованный на прошлой неделе, и более ранний анализ системных мощностей стран Балтийского моря показали, что, хотя производственных мощностей достаточно для покрытия пикового потребления зимой, риски, связанные с войной​​России в Украине и энергетический кризис значительно усилились.

Это означает, что при совпадении нескольких событий негативного характера могут возникнуть проблемы с надежностью поставок. К таким обстоятельствам относятся, среди прочего, неблагоприятная ситуация с ветрами в странах региона Балтийского моря, а также цепь аварий на производственных мощностях.