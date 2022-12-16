Ашераденс: бюджет следующего года будет ориентирован на преобразование экономики

Министр отметил, что своевременная разработка государственного бюджета имеет первостепенное значение для развития экономики, ее восстановления и финансовой устойчивости. В настоящее время система государственного управления хорошо справляется с техническим бюджетом, что позволит заложить в "реальный" бюджет то, что необходимо для развития страны, сказал глава Минфина.

Он подчеркнул, что приоритетами госбюджета на следующий год будут безопасность, экономические преобразования, энергетическая безопасность, образование, защита населения и бизнеса в условиях энергетического кризиса.

Ашераденс напомнил, что Министерство финансов уже обновило макроэкономические прогнозы в начале декабря, а к 22 декабря будет рассчитано фискальное пространство на 2023 год.

Проект госбюджета планируется подать в Сейм 9 февраля, а до его утверждения будет действовать временный, технический бюджет.

Проект бюджетного плана Латвии на 2023 год был подан Еврокомиссии 11 октября, сразу после утверждения Кабинетом министров. Он основан на макроэкономических данных, обновленных Минфином в августе 2022 года, и фискальных прогнозах, обновленных в сентябре.

Как отметил Домбровскис, в целом Еврокомиссия признала, что бюджетный план Латвии без изменений политики соответствует фискальным рекомендациям. Он подчеркнул, что ЕС поддерживает государства значительными финансовыми ресурсами для восстановления экономики после пандемии и укрепления экономической устойчивости к внешним потрясениям, а также предоставляет финансовую поддержку для преодоления энергетического кризиса. Для этих целей Латвии доступны почти 2 млрд евро в виде грантов, и важно эту поддержку полностью использовать.

Также следует продолжать оказывать адресную поддержку наиболее уязвимым группам населения и предприятиям. В то же время в условиях высокой инфляции и растущих процентных ставок необходимо постепенно возвращаться к более жесткой фискальной политике. Это особенно важно для Латвии с учетом большого дефицита государственного бюджета, подчеркнул Домбровскис.