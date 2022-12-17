Трагедия в Таллиннском зоопарке: медвежата Фриды и Распутина не прожили и недели

"Это очень неожиданно и печально, - сказал директор зоопарка Тийт Маран. - После прошлогодних неудачных родов все ошибки были учтены и необходимые условия для благополучных родов создавались с повышенным вниманием, но судьба сыграла злую шутку. На этот раз мы провели еще более тщательный анализ, привлекая к нему лучших специалистов из Эстонии и из-за рубежа".

По словам заведующего коллекцией зоопарка Тыниса Тасаса, три белых медвежонка одновременно рождаются редко, и первые три недели после их появления на свет считаются самым критическим периодом. "К сожалению, потомкам Фриды и Распутина не удалось выжить".

С помощью камеры, расположенной в гнезде, было установлено, что первые два детеныша белой медведицы родились с разницей в полтора часа, а третий - через девять часов. Перерывы между рождением детенышей были аномально долгими. Это могло вызвать недостаток кислорода и, как следствие, повреждение нервной системы.