Еще в трех городах Латвии повышается тариф на отопление

Тариф на тепловую энергию в Ауце, Бене и Лиелауце по сравнению с действовавшим до сих пор поднят на 83,7% до 82,15 евро за МВт/ч.

Учитывая, что тариф превышает порог в 68 евро за МВт/ч, пользователи продолжат получать государственную поддержку. Соответственно, плата за поставленную тепловую энергию с учетом господдержки составит 75,08 евро за МВт/ч.

Повышение тарифа связано с увеличением стоимости топлива и покупной тепловой энергии.

Auces komunālie pakalpojumi, принадлежащее самоуправлению Ауце, было зарегистрировано в 2004 году, в прошлом году оборот компании составил 1,49 млн евро, убытки - 20 110 евро.