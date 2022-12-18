Рига выделит до 800 евро на разработку энергетического паспорта дома

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы планирует рассмотреть проект обязательных правил на следующей неделе, 20 декабря.

Для разработки энергетического паспорта многоквартирного жилого дома и пристроек к нему муниципальное софинансирование составит 70% стоимости энергетического паспорта, но не более 800 евро.

С другой стороны, муниципалитет выделит до 1100 евро на разработку заключения технического обследования многоквартирных жилых домов.

Сумма софинансирования будет уменьшена для должников по налогу на недвижимость и тех собственников, место жительства которых не задекларировано в Риге.

На муниципальное софинансирование можно претендовать, если многоквартирный жилой дом находится в Риге и введен в эксплуатацию до 1993 года. На поддержку могут претендовать многоквартирные жилые дома, имеющие не менее трех квартир.

Подать заявку на софинансирование можно будет одновременно на разработку как энергетического паспорта многоквартирного жилого дома, так и заключения технического обследования.